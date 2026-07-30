Cuánto cobrarán los choferes de colectivos en AMBA, después del último aumento: la UTA confirmó la nueva escala salarial

Resumen para apurados
- La UTA confirmó la nueva escala salarial desde julio de 2026 para choferes de colectivos en el AMBA, fijando el sueldo inicial en $2.125.721,35 tras acordar paritarias con las cámaras.
- El acuerdo paritario incluye alzas en el básico, viáticos y adicionales por antigüedad o SUBE, más un bono no remunerativo de $180.000 abonado en tres cuotas entre agosto y octubre.
- Esta actualización busca recomponer los ingresos del sector del transporte de corta y media distancia en el AMBA según los años de servicio y la carga horaria trabajada.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) oficializó la nueva escala salarial para los choferes de colectivos de corta y media distancia del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), vigente desde julio de 2026. El acuerdo paritario establece una remuneración total inicial de $2.125.721,35, además del pago de una asignación no remunerativa de $180.000, que se abonará en tres cuotas.
La actualización incluye mejoras en el salario básico, los viáticos, el valor de las horas extras y los adicionales por antigüedad, asistencia y atención del sistema SUBE.
¿Cuánto cobra un chofer de colectivos en julio de 2026?
Según la escala salarial difundida por la UTA, un conductor que recién ingresa a la actividad percibe los siguientes conceptos:
Básico conformado: $1.645.721,35
Viáticos: $480.000 mensuales (equivalentes a $20.000 por día durante 24 jornadas)
Remuneración total: $2.125.721,35
A este monto deben sumarse los adicionales que correspondan por antigüedad y otros conceptos previstos en el convenio colectivo.
Bono de $180.000: cuándo se paga
Además del incremento salarial, el acuerdo contempla una asignación no remunerativa de $180.000, que será abonada en tres cuotas de $60.000 en las siguientes fechas:
15 de agosto de 2026
15 de septiembre de 2026
15 de octubre de 2026
Este pago extraordinario no integra el salario básico ni se incorpora a la remuneración habitual.
Escala salarial de los choferes de colectivos
La actualización también fijó nuevos valores para los principales adicionales del convenio:
Sueldo básico: $1.168.462,16
Premio por asistencia: $329.144,27
Adicional por atención SUBE: $148.114,92
Antigüedad: $24.685,82 por cada año de servicio
Viáticos: $20.000 por día trabajado, con un tope mensual de $480.000
Valor de las horas extras
La nueva escala establece los siguientes valores para las horas trabajadas:
Hora simple: $8.571,47
Hora al 50%: $12.857,20
Hora al 100%: $17.142,93
Cuánto cobra un chofer de colectivos según la antigüedad
El convenio prevé un incremento del salario conforme aumentan los años de servicio. Así quedó la remuneración mensual para julio de 2026:
Antigüedad/ Remuneración total
Inicial: $2.125.721,35
5 años: $2.249.150,45
10 años: $2.372.579,55
15 años: $2.496.008,65
20 años: $2.619.437,76
25 años: $2.742.866,86
30 años: $2.866.295,96
Estos valores incluyen los viáticos y la remuneración conformada, pero no contemplan la asignación extraordinaria no remunerativa de $180.000, que se pagará entre agosto y octubre.
Qué establece el acuerdo salarial de la UTA
El entendimiento alcanzado entre la UTA y las cámaras empresarias corresponde a los trabajadores del transporte automotor de pasajeros de corta y media distancia del AMBA. La actualización busca recomponer los ingresos del sector mediante una mejora del salario básico, la actualización de los adicionales y el pago de una suma fija extraordinaria.