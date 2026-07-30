Cuánto cobrarán los choferes de colectivos en AMBA, después del último aumento: la UTA confirmó la nueva escala salarial

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) oficializó la nueva escala salarial para los choferes de colectivos de corta y media distancia del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), vigente desde julio de 2026. El acuerdo paritario establece una remuneración total inicial de $2.125.721,35, además del pago de una asignación no remunerativa de $180.000, que se abonará en tres cuotas.