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El Subsidio de Salud consolida su digitalización: la app ya superó las 127.000 descargas

Durante julio se registraron 140.000 usos del token digital, lo que garantiza mayor seguridad en las prestaciones.

El Subsidio de Salud consolida su digitalización: la app ya superó las 127.000 descargas
Hace 27 Min

Resumen para apurados

  • El Subsidio de Salud de Tucumán superó en julio las 127.000 descargas de su app oficial para mejorar la trazabilidad y seguridad en las prestaciones médicas.
  • La medida cuenta con respaldo médico y apoyo presencial a usuarios, mientras la entidad actúa con la Policía frente a un aumento de estafas virtuales.
  • La alta adopción, inclusive en adultos mayores, consolida la digitalización provincial y apunta a un modelo de atención médica ágil, seguro y accesible.
Resumen generado con IA

La modernización del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST) avanza a paso firme. Según los últimos datos oficiales, la aplicación móvil del Subsidio de Salud ya alcanzó las 127.000 descargas, consolidándose como la herramienta principal de gestión para los afiliados. Solo durante el mes de julio, se generaron cerca de 140.000 tokens, el código de seguridad que permite validar las consultas y prácticas médicas de manera transparente.

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Trazabilidad y seguridad en las prestaciones

La interventora del organismo, Elena Hurtado, calificó como "altamente positiva" la adopción tecnológica por parte de los usuarios y de los profesionales. En esta etapa, la implementación contó con el respaldo del Colegio Médico y el Círculo Médico del Sur.

Token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo activar el nuevo sistema para las consultas médicas?

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"Esta herramienta nos permite lograr una mayor trazabilidad y seguridad, que era uno de los principales objetivos de la gestión", explicó la funcionaria. Al digitalizar el proceso, el afiliado tiene un control total sobre sus consumos y coberturas, evitando irregularidades y agilizando la atención en los consultorios.

Quiénes quedan exentos del token digital y los detalles del nuevo sistema del Subsidio de Salud

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Alerta roja por intentos de estafas virtuales

En paralelo al éxito de la plataforma, el IPSST encendió las alarmas ante una ola de intentos de fraude. Delincuentes utilizan perfiles falsos en redes sociales como Facebook e Instagram para contactar a los afiliados y solicitarles información sensible bajo el nombre de la institución.

"El Subsidio de Salud jamás pedirá transferencias de dinero, códigos de validación por teléfono, CBU ni datos bancarios",  precisó Hurtado. La funcionaria instó a la comunidad a proteger especialmente a los adultos mayores, blanco frecuente de estos ataques. Ante esta situación, el organismo ya trabaja junto a la División de Delitos Telemáticos de la Policía y el Ministerio Público Fiscal para denunciar cada maniobra detectada.

Alfabetización digital y presencia en el territorio

Para reducir la brecha tecnológica, el Instituto mantiene vigentes los operativos "IPSST en Territorio", de visitas a municipios, comunas y organismos públicos como Rentas, Vialidad y el Siprosa. El objetivo es asistir personalmente a los afiliados en la descarga de la app, la activación del token y la realización de declaraciones juradas.

Un dato destacado por la intervención es el compromiso de los beneficiarios de mayor edad: aunque los mayores de 75 años están exceptuados de usar la aplicación, más de 4.000 ya la descargaron y la utilizan. "Esto demuestra que, con el acompañamiento adecuado y acciones de alfabetización digital, es una herramienta sencilla y accesible para todos", afirmó Hurtado.

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