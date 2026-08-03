El Subsidio de Salud consolida su digitalización: la app ya superó las 127.000 descargas

Un dato destacado por la intervención es el compromiso de los beneficiarios de mayor edad: aunque los mayores de 75 años están exceptuados de usar la aplicación, más de 4.000 ya la descargaron y la utilizan. "Esto demuestra que, con el acompañamiento adecuado y acciones de alfabetización digital, es una herramienta sencilla y accesible para todos", afirmó Hurtado.