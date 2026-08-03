Ariana Grande anunció que se retirará de la vida pública tras su gira mundial: cuál es el motivo

Motivos detrás del retiro temporal de Ariana Grande

El representante de la vocalista explicó que la joven busca priorizar su salud después de completar sus compromisos contractuales pendientes. Según las declaraciones oficiales, ella "Está deseando terminar la gira por todo lo alto, con buena salud y feliz, para luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y sus apariciones públicas, que le han supuesto un escrutinio público interminable y constante". La exigencia del escenario demanda un estado físico impecable que requiere una recuperación profunda lejos de las cámaras.