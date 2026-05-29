Ariana Grande divide a sus fans con su nueva canción: opiniones encontradas por el primer adelanto de "Petal"

Resumen para apurados
- Ariana Grande lanzó en plataformas el 29 de mayo 'Hate that i made you love me', primer corte de su álbum 'Petal', provocando un fuerte debate y división entre sus seguidores.
- Coproducido por Max Martin, el tema de estilo pop de los 80 llega tras el éxito de 'Eternal Sunshine' (2024) y el paso de la artista estadounidense por la película musical Wicked.
- El álbum 'Petal' saldrá el 31 de julio con una propuesta más personal. Grande consolidará su carrera multidisciplinar este año con nuevos proyectos en cine y el teatro londinense.
Ariana Grande volvió a estar en el centro de la conversación musical tras el lanzamiento de "Hate that i made you love me", el primer sencillo de su nuevo álbum "Petal", que llegará a las plataformas el próximo 31 de julio.
La canción despertó una fuerte división entre los fanáticos de la artista. Mientras algunos celebraron el nuevo sonido y destacaron la propuesta musical, otros consideraron que no era la mejor elección para presentar el esperado disco.
El tema fue publicado el 29 de mayo y rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales, donde miles de seguidores compartieron sus impresiones sobre esta nueva etapa artística de la cantante estadounidense.
Qué opinan los fans sobre la nueva canción de Ariana Grande
Las reacciones no tardaron en aparecer en X (antes Twitter), donde los seguidores de Ariana Grande mostraron posturas muy diferentes.
Algunos usuarios señalaron que la canción tiene potencial, aunque cuestionaron su elección como sencillo principal del álbum.
Otros destacaron la influencia del pop de los años 80 y celebraron que la artista explorara un camino distinto al R&B que caracterizó parte de sus trabajos anteriores.
Sin embargo, también hubo críticas. Algunos oyentes consideraron que se trata de una balada lenta que intenta transmitir profundidad emocional sin lograr el impacto esperado.
En contraste, otros fanáticos fueron mucho más entusiastas y llegaron a definirla como una de las mejores canciones del año.
Ariana Grande defendió el lanzamiento de "Hate that i made you love me"
La propia Ariana Grande dejó en claro la importancia que tiene esta canción dentro de su carrera.
Al anunciar el sencillo, la artista aseguró que se trata de una de sus composiciones favoritas y destacó el trabajo realizado junto a los reconocidos productores Max Martin e Ilya Salmanzadeh.
A través de sus redes sociales, la cantante compartió además la portada oficial de "Petal", una fotografía en blanco y negro que anticipa una estética diferente para esta nueva etapa musical.
Cómo será "Petal", el nuevo álbum de Ariana Grande
"Petal" marcará el regreso discográfico de Ariana Grande después del enorme impacto de "Eternal Sunshine", publicado en 2024.
También será su primer proyecto musical tras protagonizar "Wicked" y su secuela, donde interpretó a Glinda junto a Cynthia Erivo.
Según adelantó la artista, el álbum mostrará una faceta más arriesgada y personal.
En un video compartido en Instagram, Ariana describió el disco como un trabajo "salvaje" y explicó que muchas de las canciones nacen de emociones y pensamientos que anteriormente no se había animado a expresar públicamente.
Ariana Grande combina música, cine y teatro en un gran año
Además del lanzamiento de "Petal", Ariana Grande mantiene una agenda cargada de proyectos para los próximos meses.
La cantante participará en la película "Focker-In-Law", donde compartirá elenco con Robert De Niro y Ben Stiller.
También tiene previsto debutar en el West End londinense con una nueva producción del clásico musical "Sunday in the Park With George", reafirmando su presencia tanto en la música como en el cine y el teatro.
Mientras tanto, el lanzamiento de "Hate that i made you love me" ya logró uno de sus principales objetivos: generar debate y expectativa alrededor de "Petal", uno de los discos más esperados del año.