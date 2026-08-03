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Empleo doméstico: cuánto se cobra por hora y por mes en agosto de 2026

Las escalas salariales vigentes se mantienen durante este mes. Cuáles son los valores mínimos según la categoría y qué adicionales pueden sumarse.

SUELDO DE EMPLEADOS DOMÉSTICOS. La última actualización llevó los salarios mínimos a los valores que rigen este mes.
SUELDO DE EMPLEADOS DOMÉSTICOS. La última actualización llevó los salarios mínimos a los valores que rigen este mes.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En agosto de 2026, los salarios mínimos del personal doméstico en Argentina se mantendrán en los mismos valores de julio al no acordarse nuevas escalas oficiales.
  • La medida da continuidad a la Resolución 4/2026, que fijó subas escalonadas entre abril y julio, diferenciando los valores por categoría y modalidad con o sin retiro.
  • Estos montos servirán de base para calcular sueldos y adicionales hasta que la Comisión convoque a una nueva paritaria y defina una actualización salarial.
Resumen generado con IA

Agosto llega con los mismos valores salariales que rigieron en julio para el personal de casas particulares. La escala oficial mantiene los montos mínimos según cada categoría y distingue entre quienes trabajan con retiro y quienes lo hacen sin retiro.

La última actualización fue establecida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares mediante la Resolución 4/2026. El esquema contempló aumentos escalonados de 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio. También incorporó a los salarios básicos la segunda parte de una suma no remunerativa acordada en marzo.

Por ahora, esos son los montos que se deben tomar como referencia para calcular el pago correspondiente a agosto.

Cuánto cobra el personal doméstico en agosto de 2026

Los salarios mínimos dependen de la categoría y de la modalidad de trabajo. En agosto, las cifras son las mismas que en julio.

Para supervisores, el valor mínimo es de $4.438,77 por hora y $553.725,91 por mes con retiro. Sin retiro, la hora se paga $4.829,13 y el salario mensual asciende a $612.673,11.

Para el personal que realiza tareas específicas, como cocineros, el mínimo es de $4.223,25 por hora y $517.006,43 mensuales con retiro. Sin retiro, los valores son de $4.597,18 por hora y $571.426,17 por mes.

En el caso de los caseros, el valor establecido es de $3.996,45 por hora y $505.302,76 por mes.

Para quienes realizan asistencia y cuidado de personas, la hora tiene un mínimo de $3.996,45 con retiro y $4.435,86 sin retiro. Los salarios mensuales son de $505.302,76 y $558.972,92, respectivamente.

Por último, el personal para tareas generales tiene un mínimo de $3.733,72 por hora y $458.053,22 por mes con retiro. Sin retiro, la hora se ubica en $3.996,45 y el salario mensual en $505.302,76.

Si una persona realiza tareas correspondientes a más de una categoría, debe cobrar el salario correspondiente a la categoría mejor remunerada.

Qué adicionales se pueden sumar

Además del salario básico, hay adicionales que pueden elevar el monto final.

El adicional por antigüedad equivale al 1% del salario mensual por cada año trabajado. Se aplica desde septiembre de 2021 y el tiempo de servicio se calcula desde el 1° de septiembre de 2020.

También existe un adicional por zona desfavorable, equivalente al 31% del salario mínimo. Corresponde al personal que trabaja en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones.

Cómo se calcula el sueldo según las horas trabajadas

La cantidad de horas semanales también determina cómo se calcula el salario. Cuando una persona trabaja 24 horas semanales o más para un mismo empleador, se toma como referencia el salario mensual correspondiente a su categoría y se calcula de manera proporcional a las horas trabajadas.

En cambio, cuando trabaja menos de 24 horas semanales, el pago se realiza según el valor establecido por hora.

Agosto mantiene los valores de julio

Por el momento, agosto no trae una nueva actualización para el personal de casas particulares. La escala vigente mantiene los montos que comenzaron a regir en julio, hasta que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares convoque a una nueva negociación y establezca una modificación salarial.

Para calcular cuánto corresponde cobrar este mes hay que tener en cuenta la categoría, la cantidad de horas trabajadas y la modalidad con retiro o sin retiro. A ese monto se agregan, cuando corresponda, los adicionales por antigüedad o zona desfavorable.

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