Empleo doméstico: cuánto se cobra por hora y por mes en agosto de 2026

La última actualización fue establecida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares mediante la Resolución 4/2026. El esquema contempló aumentos escalonados de 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio. También incorporó a los salarios básicos la segunda parte de una suma no remunerativa acordada en marzo.