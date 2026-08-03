El secreto de los vinos de Amaicha no está solo en la altura

“En la bodega no nos gusta tanto hablar de antocianos (pigmentos naturales), taninos o cuerpo. Nos gusta hablar de la historia que tenemos en el pueblo de Amaicha, de las 50 o 60 familias productoras que hoy están asociadas a la bodega y que entregan uva”, dice en “Encuentros LA GACETA: Vino y Territorio”. La frase resume una idea que atraviesa toda la propuesta de la Bodega de Los Amaichas, que afirma que el vino no es solamente el resultado de una tierra determinada, sino también de las personas que la trabajan.