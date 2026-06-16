La Antártida inauguró la "bóveda del juicio final": el santuario subterráneo que custodia el pasado del planeta

Durante la construcción, se excavó una zanja y se colocó un globo inflable en su interior para delimitar el espacio destinado a la bóveda, mientras los científicos compactaban la nieve a su alrededor. Una vez asegurada la estructura, se retiró el globo, dejando al descubierto una cueva con forma de túnel que se extiende a lo largo de 60 metros (197 pies) y tiene 5 metros (16 pies) de ancho. Dentro de la bóveda, los núcleos de hielo cilíndricos se almacenan en contenedores blancos aislantes, apilados en largas filas, y cada uno de ellos está cuidadosamente etiquetado. La fundación tiene como objetivo preservar núcleos de hielo de 20 glaciares de todo el mundo. Ya se han perforado diez, incluidos núcleos de los Alpes, los Andes y las montañas del Pamir en Tayikistán.