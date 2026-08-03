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Bono de $70.000 para jubilados Anses: quiénes lo cobran y cuál es el nuevo tope en agosto

El organismo previsional mantendrá el bono de $70.000, que se abonará de forma completa o proporcional según el haber de cada beneficiario.

Bono de $70.000 para jubilados Anses: quiénes lo cobran y cuál es el nuevo tope en agosto
Imagen generada con inteligencia artificial - La Nación
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En agosto, la Anses otorgará en Argentina un bono de hasta $70.000 a jubilados y pensionados para compensar la pérdida del poder adquisitivo tras la inflación de junio.
  • El haber mínimo sube a $419.775,93 y el tope con bono será $489.775,93. La medida aplica aumentos por IPC según el Decreto 274/24 y congela el bono extra desde marzo.
  • El ajuste garantiza un ingreso base a beneficiarios vulnerables, aunque el congelamiento del bono impacta de forma progresiva en el poder de compra real de las jubilaciones.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) ya compartió su calendario de pagos para agosto. Jubilados y pensionados ya conocen la fecha en la que percibirán sus haberes este mes. Los pagos llegarán con un incremento determinado por la inflación de junio y también se otorgará el bono de $70.000 que se paga desde 2024.

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El bono se otorga completo –es decir, los $70.000– a los jubilados y pensionados de Anses que perciben los haberes mínimos. Para quienes reciben haberes superiores a la mínima, el bono empieza a fraccionarse, para igualar el monto que perciben los jubilados de la mínima con el bono.

Cómo se modifica el tope en jubilaciones para el pago del bono

La jubilación mínima de agosto de Anses quedará en $419.775,93. A este monto debe agregarse el bono de $70.000 correspondiente al bono extraordinario que no se actualiza desde su implementación en marzo de 2024. La jubilación máxima, por otra parte, ascenderá a $2.824.694,50 este mes. Pero los beneficiarios más favorecidos no percibirán el bono.

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El pago extra se otorgará a quienes tengan jubilaciones inferiores a $489.775,93. Quienes cobren más que la mínima pero menos que este monto recibirán un bono proporcional para alcanzar el último número indicado. Esto implica que, si un titular percibe un haber mensual de $459.775,93, por ejemplo, recibirá un pago extra de $40.000 para compensar y equiparar a los jubilados de la mínima.

Aumentos de agosto en Anses

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará los $405.820,74, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez se fijaron en $363.843,15. En ambos casos, el bono de $70.000 está contemplado.

La Pensión Madre de 7 hijos equiparará el monto de la jubilación mínima con $489.775,93. Aquellos titulares que superen el haber mínimo también recibirán un bono proporcional hasta llegar a dicho tope.

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Los titulares de la Asignación Universal por Hijo tendrán pagos de $150.848 por cada hijo y de $491.173 en casos de tener hijos con discapacidad. La Asignación Familiar por Hijo quedará en $75.433 para el primer rango de ingresos, elevándose a $245.597 para hijos con discapacidad. Estos incrementos quedan enmarcados dentro de la actualización mensual regida por el Decreto 274/24, que toma como parámetro el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

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