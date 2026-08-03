Bono de $70.000 para jubilados Anses: quiénes lo cobran y cuál es el nuevo tope en agosto

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo tendrán pagos de $150.848 por cada hijo y de $491.173 en casos de tener hijos con discapacidad. La Asignación Familiar por Hijo quedará en $75.433 para el primer rango de ingresos, elevándose a $245.597 para hijos con discapacidad. Estos incrementos quedan enmarcados dentro de la actualización mensual regida por el Decreto 274/24, que toma como parámetro el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.