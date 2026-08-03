¿Cuántos días faltan para el próximo feriado de agosto 2026 en Argentina?

Durante su gestión como gobernador de Cuyo entre 1814 y 1816, preparó con minuciosidad las fuerzas destinadas a enfrentar al ejército realista. Esta labor culminó en 1817 al liderar el Ejército de los Andes en el cruce de la cordillera, una de las mayores hazañas militares del siglo XIX. Las capacidades estratégicas demostradas durante aquella travesía derivaron en las victorias de Chacabuco y Maipú, acciones clave para consolidar la libertad chilena. Pocos años después, la campaña libertadora extendió su alcance hasta Lima, donde el prócer proclamó la independencia peruana en 1821.