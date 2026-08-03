¿Cuántos días faltan para el próximo feriado de agosto 2026 en Argentina?

Resumen para apurados
- Argentina tendrá un fin de semana largo del 15 al 17 de agosto de 2026 por el feriado nacional que conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- El prócer falleció en 1850 en Francia tras liderar la gesta libertadora en Argentina, Chile y Perú. La jornada inamovible genera tres días de descanso laboral y escolar.
- Este descanso de tres días impulsará el turismo y el ocio familiar, marcando el inicio de la segunda mitad del año que aún contempla feriados en octubre, noviembre y diciembre.
De acuerdo con el calendario oficial de feriados en Argentina para el presente año, el próximo lunes 17 de agosto se establece como feriado nacional. Esta jornada conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, uno de los próceres más destacados en la historia del país.
Gracias a esta fecha inamovible dentro del esquema de descansos, gran parte de la ciudadanía disfrutará de un fin de semana extendido desde el sábado 15 hasta el lunes 17. Este periodo de tres días libres consecutivos resulta ideal para organizar escapadas turísticas o concretar actividades de ocio en familia.
Qué se celebra el 17 de agosto
El 17 de agosto se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, una de las figuras centrales de la historia argentina y sudamericana. El deceso del prócer argentino sucedió en esa misma fecha, durante el año 1850, en Francia.
San Martín ocupa un lugar fundamental en la historia americana como el principal artífice de la independencia argentina y figura clave en los procesos emancipatorios de Chile y Perú. Su primera gran contribución militar ocurrió en 1812 tras fundar el Regimiento de Granaderos a Caballo, una unidad táctica decisiva para los primeros triunfos patriotas.
Durante su gestión como gobernador de Cuyo entre 1814 y 1816, preparó con minuciosidad las fuerzas destinadas a enfrentar al ejército realista. Esta labor culminó en 1817 al liderar el Ejército de los Andes en el cruce de la cordillera, una de las mayores hazañas militares del siglo XIX. Las capacidades estratégicas demostradas durante aquella travesía derivaron en las victorias de Chacabuco y Maipú, acciones clave para consolidar la libertad chilena. Pocos años después, la campaña libertadora extendió su alcance hasta Lima, donde el prócer proclamó la independencia peruana en 1821.
Los feriados que quedan en el resto del año
Octubre
- Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, que este año permanecería sin modificaciones como el 17 de agosto).
Noviembre
- Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (la fecha original sería el viernes 20 de noviembre, pero las autoridades confirmaron el traspaso para que haya un fin de semana largo).
Diciembre
- Lunes 7: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
- Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).