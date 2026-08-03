El costo de una ciudad sin planificación ni controles

Las señales de alerta para el episodio existían desde hace años y no se vieron con la claridad necesaria. En 2018, un relevamiento de la Dirección de Catastro identificó 31 edificios ocupados que carecían del Certificado Final de Obra y del Certificado de Habitabilidad, una situación que implicaba que estaban habitados pese a no reunir todas las condiciones exigidas por la normativa. Entre ellos figuraba el edificio de Monteagudo 120/128, donde ocurrió la reciente explosión. En aquel momento, las autoridades advertían que muchas de esas construcciones funcionaban con instalaciones precarias: medidores de obra para los servicios, baja presión de agua y, en algunos casos, provisión de gas mediante garrafas ubicadas en los pasillos. Ocho años después, el hecho ocurrido en la Monteagudo demuestra que aquellas advertencias no eran una exageración, sino un llamado de atención que merecía respuestas sostenidas en el tiempo.