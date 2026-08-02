No es agua ni una limpieza: qué líquido usan en las alas de los aviones y para qué sirve

Quienes viajan en avión durante el invierno suelen observar una maniobra que llama la atención: poco antes del despegue, un camión rocía un líquido sobre las alas y otras partes de la aeronave. Aunque a simple vista podría parecer una tarea de mantenimiento o limpieza, en realidad cumple una función clave para garantizar que el vuelo se realice de manera segura.