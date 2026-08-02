No es agua ni una limpieza: qué líquido usan en las alas de los aviones y para qué sirve

Resumen para apurados
- Las aerolíneas aplican un proceso de deshielo a los aviones antes de despegar en invierno para evitar acumulación de hielo y garantizar la seguridad aerodinámica del vuelo.
- Mediante camiones con brazos extensibles, se rocía glicol y agua caliente para retirar el hielo, aplicando luego un fluido antihielo que evita nuevas congelaciones en tierra.
- Estos sistemas en tierra y los mecanismos térmicos durante el vuelo garantizan la operatividad segura de la aviación comercial aun en condiciones invernales extremas.
Quienes viajan en avión durante el invierno suelen observar una maniobra que llama la atención: poco antes del despegue, un camión rocía un líquido sobre las alas y otras partes de la aeronave. Aunque a simple vista podría parecer una tarea de mantenimiento o limpieza, en realidad cumple una función clave para garantizar que el vuelo se realice de manera segura.
Este procedimiento recibe el nombre de deshielo o de-icing y se lleva a cabo cuando las bajas temperaturas favorecen la formación de hielo, escarcha o nieve sobre la superficie del avión.
Por qué es importante deshelar un avión antes del despegue
La acumulación de hielo en las alas o en la cola modifica la forma de estas superficies, alterando el flujo de aire que permite generar la sustentación necesaria para que la aeronave pueda despegar.
Incluso una capa muy fina puede afectar el rendimiento aerodinámico, aumentar la resistencia al avance y comprometer la maniobra de despegue. Además, si el hielo se desprende durante el vuelo, existe la posibilidad de que impacte contra los motores u otros componentes importantes del avión.
Por este motivo, las normas de seguridad de la aviación establecen que cualquier acumulación de hielo, nieve o escarcha debe eliminarse antes de autorizar el despegue.
Cómo se realiza el proceso de deshielo
El procedimiento se efectúa en una zona específica del aeropuerto, instantes antes de que la aeronave ingrese a la pista.
Un vehículo equipado con brazos extensibles pulveriza una mezcla de agua caliente y glicol sobre las alas, el estabilizador de cola y otras superficies críticas. El objetivo es derretir el hielo y retirar cualquier resto de nieve o escarcha.
Cuando las condiciones meteorológicas son especialmente adversas, puede aplicarse un segundo fluido más espeso que permanece adherido a la aeronave durante un tiempo determinado. Su función es retrasar la formación de nuevas capas de hielo mientras el avión espera la autorización para despegar.
La duración del proceso varía según la cantidad de hielo acumulado y el estado del tiempo. En algunos casos puede completarse en pocos minutos, mientras que en otros demanda más tiempo.
Qué líquido utilizan para evitar que se forme hielo
En las operaciones invernales se emplean dos tipos principales de productos.
Por un lado, los fluidos de deshielo (de-icing), elaborados principalmente con agua y glicol, que se aplican calientes para eliminar el hielo ya formado.
Por otro, los fluidos antihielo (anti-icing), con una mayor concentración de glicol y una textura más espesa, que ayudan a impedir que vuelva a generarse hielo durante el tiempo previo al despegue.
El glicol desempeña un papel fundamental porque disminuye el punto de congelación del agua, reduciendo así el riesgo de que se formen nuevas capas de hielo.
Cómo evitan los aviones que aparezca hielo durante el vuelo
Una vez en el aire, los aviones modernos cuentan con sistemas diseñados para prevenir la formación de hielo en las superficies más sensibles.
Según el modelo de la aeronave, estos mecanismos pueden utilizar aire caliente proveniente de los motores para mantener determinadas partes libres de hielo o incorporar dispositivos neumáticos conocidos como deicing boots, que se inflan periódicamente para desprender cualquier acumulación que pueda aparecer durante el vuelo.
La combinación del deshielo realizado antes del despegue y de los sistemas instalados en la aeronave permite que los vuelos puedan desarrollarse con altos estándares de seguridad incluso durante los inviernos más fríos.