¿Cómo hacen los aviones para volar entre hielo y temperaturas bajo cero?

Resumen para apurados
- Las aerolíneas aplican un proceso de deshielo a los aviones antes de despegar en invierno para evitar acumulación de hielo y garantizar la seguridad aerodinámica del vuelo.
- Mediante camiones con brazos extensibles, se rocía glicol y agua caliente para retirar el hielo, aplicando luego un fluido antihielo que evita nuevas congelaciones en tierra.
- Estos sistemas en tierra y los mecanismos térmicos durante el vuelo garantizan la operatividad segura de la aviación comercial aun en condiciones invernales extremas.
Durante el invierno, quienes viajan en avión suelen presenciar una escena que despierta curiosidad: antes del despegue, un camión especializado rocía un líquido sobre las alas y otras partes de la aeronave. Aunque para muchos puede parecer una tarea de limpieza, en realidad se trata de un procedimiento clave para garantizar la seguridad del vuelo.
Este proceso, conocido como deshielo o de-icing, se realiza cuando las bajas temperaturas favorecen la acumulación de nieve, escarcha o hielo sobre el avión, condiciones que pueden afectar su desempeño al momento de despegar.
¿Por qué es necesario deshelar un avión antes del despegue?
La presencia de hielo o nieve en las alas y la cola modifica la forma de estas superficies, lo que altera el flujo de aire que permite generar la sustentación necesaria para que la aeronave pueda elevarse.
Incluso una capa muy fina de hielo puede reducir la eficiencia aerodinámica, aumentar la resistencia al avance y dificultar el despegue. Además, si fragmentos de hielo se desprenden durante la maniobra, existe el riesgo de que impacten contra los motores u otros componentes esenciales.
Por ese motivo, las normas de seguridad exigen eliminar cualquier acumulación de hielo antes de autorizar la salida del vuelo.
Cómo se realiza el proceso de deshielo
El procedimiento se lleva a cabo poco antes del despegue, en una zona especialmente destinada para esa tarea.
Allí, un vehículo equipado con brazos extensibles rocía sobre las alas, la cola y otras superficies críticas una mezcla de agua caliente y glicol, un compuesto que ayuda a derretir el hielo, la nieve y la escarcha acumulados.
Una vez retiradas esas capas congeladas, en determinadas condiciones climáticas puede aplicarse un segundo producto más espeso. Este líquido permanece adherido a la superficie durante un tiempo y ayuda a retrasar la formación de nuevo hielo mientras el avión espera la autorización para despegar.
La duración del procedimiento depende de las condiciones meteorológicas y del nivel de acumulación de nieve o hielo. En algunos casos puede completarse en pocos minutos y, en otros, extenderse durante más de un cuarto de hora.
Qué líquidos se utilizan para evitar el hielo
En las operaciones de invierno se emplean dos tipos principales de fluidos:
- Líquidos de deshielo (de-icing): contienen principalmente agua y glicol. Se aplican calientes para eliminar el hielo y la nieve presentes sobre la aeronave.
- Líquidos antihielo (anti-icing): poseen una mayor concentración de glicol y una consistencia más espesa, lo que les permite permanecer sobre la superficie y retrasar la formación de nuevas capas de hielo.
Cómo evitan los aviones que se forme hielo durante el vuelo
Una vez que la aeronave ya está en el aire, el riesgo de acumulación de hielo disminuye gracias a los sistemas incorporados en los aviones modernos.
Dependiendo del modelo, pueden utilizar aire caliente proveniente de los motores para mantener libres de hielo las superficies críticas o contar con dispositivos conocidos como "deicing boots", unas cubiertas de goma que se inflan de forma periódica para desprender el hielo que pudiera formarse durante el vuelo en condiciones de frío y humedad.
Gracias a la combinación del deshielo realizado en tierra y de estos sistemas, las aeronaves pueden operar con mayores niveles de seguridad incluso en los días de invierno más rigurosos.