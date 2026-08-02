Viento blanco: evacuaron a 200 turistas en la cordillera mendocina

Resumen para apurados
- Gendarmería evacuó este sábado a más de 200 turistas en Puente del Inca, Mendoza, debido a un imprevisto temporal con intensas ráfagas de viento blanco y abundante nieve.
- El operativo preventivo los trasladó sin heridos hacia Penitentes. El hecho se suma a la ola polar iniciada en julio, con más de 300 asistidos en la zona cordillerana.
- El Paso Cristo Redentor seguirá cerrado y el tránsito pesado se desvía a Neuquén. Se prevé que el clima mejore y el cruce reabra a mediados de la próxima semana.
Un drástico deterioro en las condiciones meteorológicas de la alta montaña obligó a desplegar un operativo de emergencia durante la tarde de este sábado para poner a resguardo a más de 200 visitantes en la histórica zona de Puente del Inca, en la cordillera de Mendoza. Las severas inclemencias climáticas, caracterizadas por ráfagas intensas de viento blanco y abundantes precipitaciones de nieve, encendieron las alarmas de las autoridades locales y de las fuerzas de seguridad.
La situación en el área fronteriza se tornó crítica cerca del mediodía, cuando el tiempo dio un vuelco imprevisto mientras miles de personas recorrían la zona tras haber ascendido desde la localidad de Uspallata. Ante el riesgo inminente, la Gendarmería Nacional emitió el primer reporte de alerta temprana: “Sector de Puente del Inca, viento blanco y temporal ingresando, se recomienda el barrido de los turistas”.
Inmediatamente, se articularon las maniobras de evacuación para retirar de forma ordenada a los viajeros del lugar. En el comunicado oficial se detalló la directiva ejecutada en el terreno: “Coordina con el jefe del Escuadrón 27 Uspallata, comandante principal Zarza, a efectos de bajar la cantidad de 200 personas que se encuentran en Puente del Inca, debido al fuerte viento blanco y temporal con precipitaciones níveas, y por seguridad de los visitantes se opta por hacer barrido hasta Penitentes”.
El procedimiento tuvo un carácter estrictamente “preventivo”, logrando trasladar a los contingentes hacia Penitentes, a unos 10 kilómetros de distancia, aseguró Lanacion.com. En las inmediaciones de ese paraje y del parque Penitentes Park se concentró el contingente evacuado para ponerse a salvo, sin que se registraran heridos ni incidentes de gravedad durante el operativo.
Este episodio se enmarca dentro del evento meteorológico extremo que afecta a la provincia de Mendoza desde mediados de julio. La ola polar persistente solo ha concedido breves “ventanas climáticas”, las cuales permiten de manera intermitente el tránsito turístico antes de que las tormentas obliguen a cerrar nuevamente los accesos.
Con la activación de este protocolo, la Gendarmería y los servicios de emergencia buscaron evitar complicaciones mayores como las ocurridas recientemente en la montaña de Catamarca, donde un rescate similar en la ruta al Balcón del Pissis requirió la intervención de camionetas de tracción integral para asistir a turistas atrapados por hipotermia y cuadros de ansiedad. En el ámbito mendocino, los operativos de evacuación ya acumulan más de 300 personas asistidas en puntos como Las Cuevas, Horcones, Punta de Vacas y Los Puquios.
Respecto a la infraestructura vial, el Paso Internacional Cristo Redentor continúa cerrado al tránsito debido al temporal persistente. Las cuadrillas de Vialidad Nacional trabajan continuamente en la zona de Las Cuevas para despejar la calzada y sostener al menos una “brecha sanitaria” habilitada ante posibles contingencias.
La parálisis en el corredor internacional ha obligado a redirigir el tránsito pesado. Cientos de camiones varados en la región han comenzado a desviarse hacia Neuquén para cruzar por los pasos Cardenal Samoré o Pino Hachado, afrontando demoras de hasta cuatro días. De acuerdo con los pronósticos oficiales de Argentina y Chile, la mejoría en la cordillera recién se consolidaría a mediados de la próxima semana, momento en que podría reabrirse el cruce fronterizo.