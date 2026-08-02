Viento blanco: evacuaron a 200 turistas en la cordillera mendocina

Con la activación de este protocolo, la Gendarmería y los servicios de emergencia buscaron evitar complicaciones mayores como las ocurridas recientemente en la montaña de Catamarca, donde un rescate similar en la ruta al Balcón del Pissis requirió la intervención de camionetas de tracción integral para asistir a turistas atrapados por hipotermia y cuadros de ansiedad. En el ámbito mendocino, los operativos de evacuación ya acumulan más de 300 personas asistidas en puntos como Las Cuevas, Horcones, Punta de Vacas y Los Puquios.