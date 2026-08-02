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Quién era Nirmal Purja, el legendario montañista que murió en un alud en Pakistán

Una catástrofe natural en territorio paquistaní termina con la existencia del reconocido atleta británico-nepalí y otros nueve integrantes de su equipo expedicionario.

Murió Nirmal Purja, el alpinista que hizo historia al conquistar las 14 montañas más altas del mundo
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Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El reconocido montañista Nirmal Purja y nueve expedicionarios murieron tras un alud en el Broad Peak, Pakistán, mientras realizaban una expedición a más de 5.700 metros.
  • Purja, de 43 años, hizo historia en 2019 al coronar los 14 ochomiles en tiempo récord. El fatal accidente ocurrió mientras intentaba un ascenso doble sin oxígeno suplementario.
  • El primer ministro nepalí y la familia del atleta lamentaron la tragedia. Su muerte conmociona al alpinismo internacional y deja un legado imborrable en los deportes extremos.
Resumen generado con IA

El ámbito montañista enfrenta una cruda realidad luego de un alud masivo que ocurrió en el Broad Peak, Pakistán. Equipos de rescate hallaron restos pertenecientes al célebre atleta británico-nepalí Nirmal Purja superando 5.700 metros elevados. Dicha catástrofe cobró la existencia para diez personas bajo cordillera del Karakórum.

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Ese deportista de 43 años obtuvo fama global al coronar las catorce cumbres más altas del planeta en tiempo récord durante su ciclo 2019. Aquel fallecimiento repentino mientras realizaba expedición reciente deja un vacío inmenso para comunidad escaladora y marca jornada oscura hacia deportes extremos. Tal misión buscaba completar el ascenso doble sobre ochomiles sin oxígeno suplementario.

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Repercusiones oficiales sobre la muertre de Nirmal Purja

El primer ministro nepalí, Balendra Shah, lamentó profundamente suceso suscitado dentro de territorio paquistaní. Él afirmó que "la trágica muerte de seis escaladores nepalíes y otros cuatro extranjeros, incluido el poseedor del récord mundial Nirmal Purja, en la cordillera del Karakórum en Pakistán, nos ha conmocionado". Las autoridades confirmaron también deceso correspondiente a integrantes adicionales como Mallory Geis, Nadhira Ahmed Abdullah Al Harthy junto con Pur Bahadur Gurung.

Aquel mandatario resaltó impacto duradero del trabajo realizado por equipo accidentado. Añadió que "la historia de su valentía, dedicación y contribuciones siempre será una fuente de inspiración". Su mensaje refleja pesar hacia una nación entera ante pérdida sufrida bajo héroes deportivos.

La despedida familiar de Purja

Desde círculo íntimo perteneciente al finado, su pariente mayor Kamal difundió sentido comunicado oficial sobre tragedia. El allegado escribió: "Con el corazón destrozado comparto la devastadora noticia de que mi querido hermano menor, Nirmal 'Nimsdai' Purja, y los demás escaladores ya no están con nosotros". Esta declaración ratifica fin para época alpinista moderna representada mediante carismático líder.

La parentela expresó admiración ante hazañas logradas por exmiembro británico vinculado a fuerzas armadas. "Aunque tenemos el corazón roto, estamos increíblemente orgullosos de ti. Tu legado vivirá para siempre", concluyó texto fraternal. Dichas palabras finales honran memoria cuyas proezas en las alturas permanecerán grabadas dentro de historia.

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