Quién era Nirmal Purja, el legendario montañista que murió en un alud en Pakistán

Repercusiones oficiales sobre la muertre de Nirmal Purja

El primer ministro nepalí, Balendra Shah, lamentó profundamente suceso suscitado dentro de territorio paquistaní. Él afirmó que "la trágica muerte de seis escaladores nepalíes y otros cuatro extranjeros, incluido el poseedor del récord mundial Nirmal Purja, en la cordillera del Karakórum en Pakistán, nos ha conmocionado". Las autoridades confirmaron también deceso correspondiente a integrantes adicionales como Mallory Geis, Nadhira Ahmed Abdullah Al Harthy junto con Pur Bahadur Gurung.