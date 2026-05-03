Dos vidas extraordinarias: el recuerdo de Germán Sopeña y Emilio Becher, figuras del periodismo

Me dije que eso, acaso, no debiera de extrañar, y menos en un diario en el que la constancia escrita y la memoria oral han labrado emocionadas lecciones sobre las personalidades que han sido un eje en la continuidad de 156 años de un periodismo definido por la firmeza de los principios, la sobriedad del estilo y el rigor del servicio informativo. Si ha habido defecciones en tal o cual momento ha sido porque la tarea periodística es obra de hombres y, como tales, imperfectos. Pero no porque se hubiere carecido de un norte resuelto desde la fundación del diario, en 1870.