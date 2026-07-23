Casa Clarita, el refugio que acompañó a una madre de alta montaña durante un embarazo de riesgo

Hoy, con Tahiel en brazos, Dulia puede volver a mirar hacia su hogar sabiendo que, cuando las dificultades amenazaban con dejarla aislada, encontró en Casa Clarita un lugar donde la atención médica se combinó con la solidaridad y el compromiso de un equipo que hizo de la salud pública mucho más que un servicio: un verdadero espacio de cuidado y acompañamiento.