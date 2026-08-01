Sin margen de error: Boca rinde examen en Rosario y River se juega una parada brava en Núñez

Desde las 17, el foco de atención se situará en Rosario, donde Boca visitará a Newell’s Old Boys en el Coloso Marcelo Bielsa, bajo el arbitraje de Andrés Merlos. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena arriba golpeado en el ámbito doméstico tras caer 3-0 en el debut ante Deportivo Riestra. Aunque la agónica clasificación por penales a los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a O’Higgins le dio un respiro en la semana, el “Xeneize” arrastra la deuda de conseguir su primera victoria en la competencia. Enfrente estará la “Lepra” de Frank Darío Kudelka, que suma un triunfo y una derrota en sus primeras presentaciones y aspira a hacerse fuerte en su estadio para trepar en las posiciones.