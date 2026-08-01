Sin margen de error: Boca rinde examen en Rosario y River se juega una parada brava en Núñez
El conjunto de Arruabarrena necesita su primer triunfo en el Clausura frente a la "Lepra" de Kudelka. Más tarde, el "Millonario" se mide ante el Rosario Central de Almirón golpeado por su peor inicio de torneo desde 1995.
Resumen para apurados
- Boca y River juegan este domingo en Rosario y Núñez por la fecha 3 del Torneo Clausura, necesitados de triunfos para revertir su mal arranque futbolístico.
- Boca llega tras caer ante Riestra y avanzar en Sudamericana. River arrastra tres derrotas seguidas en su peor inicio desde 1995, mientras negocia por Thiago Almada.
- Sumar de a tres será clave para afianzar la continuidad de los cuerpos técnicos y definir el armado de los planteles de cara a los compromisos de la temporada.
La tercera jornada del Torneo Clausura presenta un domingo cargado de tensión para dos de los clubes más importantes del país. Con realidades atravesadas por la urgencia de resultados, tanto Boca como River afrontarán compromisos en los que no existe margen para un nuevo tropiezo. Para ambos, sumar de a tres resulta imperioso para afianzar la confianza de sus cuerpos técnicos y encarrilar sus objetivos en el certamen local.
Desde las 17, el foco de atención se situará en Rosario, donde Boca visitará a Newell’s Old Boys en el Coloso Marcelo Bielsa, bajo el arbitraje de Andrés Merlos. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena arriba golpeado en el ámbito doméstico tras caer 3-0 en el debut ante Deportivo Riestra. Aunque la agónica clasificación por penales a los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a O’Higgins le dio un respiro en la semana, el “Xeneize” arrastra la deuda de conseguir su primera victoria en la competencia. Enfrente estará la “Lepra” de Frank Darío Kudelka, que suma un triunfo y una derrota en sus primeras presentaciones y aspira a hacerse fuerte en su estadio para trepar en las posiciones.
Más tarde, a partir de las 19.15 en el Monumental, River recibirá a Rosario Central con el arbitraje de Nicolás Ramírez. El “Millonario” atraviesa un clima crítico tras acumular tres caídas consecutivas entre la eliminación en Copa Argentina ante Aldosivi y los reveses frente a Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata, firmando su peor inicio de torneo desde el Clausura 1995. Para colmo, Eduardo Coudet sufrirá ausencias de peso como las de Marcos Acuña, Mauro Arambarri y Aníbal Moreno. Del otro lado se parará el “Canalla” de Jorge Almirón, decaído por su opaco rendimiento en la liga, pero enfocado en tomar impulso antes de su cruce por Copa Libertadores ante Corinthians.
En paralelo a la exigencia futbolística, la dirigencia de Núñez trabaja a contrarreloj para sacudir el mercado de pases y reactivó contactos formales con el Atlético de Madrid por Thiago Almada. A pesar de la fuerte competencia económica de Flamengo, en River reina el optimismo al considerar que la voluntad del volante ofensivo de regresar a la Argentina resultará determinante para cerrar la operación.
El día lunes sería clave: si el mediocampista de la Selección no da el sí definitivo, el club brasileño se retiraría de la negociación y le dejaría el camino allanado al “Millonario”.
Desde las 17
NEWELL´S: Josué Reinatti; Franco Escobar, Bruno Cabrera, Lautaro Gianetti y Martín Luciano; Luca Regiardo y David Sotelo; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Thomas Ríos; Ignacio Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka.
BOCA: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Williams Alarcón; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Árbitro: Andrés Merlos.
Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.
TV: TNT Sports Premium.
Desde las 19.15
RIVER: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi,y Facundo González o Lautaro Rivero; Fausto Vera, Lucas Silva y Tomás Galván; Ángel Correa; Joaquín Freitas y Lucas Beltrán.DT: Eduardo Coudet.
ROSARIO CENTRAL: Jeremías Ledesma; Emmanuel Coronel, Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Ángel Di María, Enzo Copetti y Jaminton Campaz. DT: Jorge Almirón.
Árbitro: Nicolás Ramírez.
Estadio: Monumental.
TV: ESPN Premium.