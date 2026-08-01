Graneros fue contundente, eliminó a Experimental y está en la final de la Liga Tucumana

Buscan el otro boleto

La segunda semifinal se disputará hoy, desde las 16, en cancha de Sportivo Guzmán. Concepción FC, que atraviesa un gran momento desde la llegada de Mario Suárez y viene de eliminar a Ñuñorco, enfrentará a Talleres, que accedió a esta instancia tras dejar en el camino a Atlético Concepción en la definición por penales. El ganador de este duelo, que promete ser apasionante, será el rival de Graneros en la final del Apertura.