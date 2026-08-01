Graneros fue contundente, eliminó a Experimental y está en la final de la Liga Tucumana
Deportivo Graneros venció 3-1 a Experimental en una de las semifinales del torneo Apertura de la Liga Tucumana de Fútbol. Con goles de Jonathan Sandoval y un doblete de Ramiro Ruiz Rodríguez, el "Cocodrilo" se clasificó a la final y espera por Concepción FC o Talleres.
Resumen para apurados
- Deportivo Graneros venció 3-1 a Experimental en la cancha de Almirante Brown y avanzó a la final del torneo Apertura de la Liga Tucumana de Fútbol.
- El equipo dirigido por Hugo Corbalán, líder de la fase regular, dominó el partido con goles de Jonathan Sandoval y un doblete de Ramiro Ruiz Rodríguez.
- El conjunto busca revancha tras la final perdida en 2023 y esperará en la definición al ganador del cruce entre Concepción FC y Talleres.
Con una actuación convincente de principio a fin, Deportivo Graneros ratificó por qué fue el mejor equipo de la fase regular y se clasificó a una nueva final del torneo Apertura organizado por la Liga Tucumana de Fútbol. El “Cocodrilo” derrotó 3 a 1 a Experimental en cancha de Almirante Brown, confirmó su condición de principal candidato al título y jugará la tercera definición de su historia reciente.
El equipo dirigido por Hugo Corbalán volvió a sostener su campaña sobre las mismas virtudes que lo llevaron a terminar primero en la etapa clasificatoria: orden, eficacia y jerarquía individual. Frente a un rival que había sido una de las revelaciones del torneo y que llegaba fortalecido tras eliminar a Jorge Newbery, Graneros no necesitó demasiadas situaciones para inclinar el partido. Cada vez que aceleró, lastimó.
El encuentro comenzó con intensidad y con Experimental decidido a jugar de igual a igual. Sin embargo, el “Cocodrilo” golpeó temprano. A los 15 minutos, Jonathan Sandoval ejecutó un tiro libre perfecto que superó la estirada de Lucas Godoy y se clavó en el ángulo derecho. El gol no solo abrió el marcador; también modificó el desarrollo del partido.
Con la ventaja a su favor, Graneros empezó a controlar la pelota, hizo correr a su rival y encontró espacios para atacar. Experimental intentó responder, pero le costó generar profundidad frente a una defensa que mostró firmeza durante toda la tarde.
A los 25 minutos llegó el segundo golpe. Lautaro Gómez ganó por la derecha y envió un centro preciso al primer palo. Allí apareció Ramiro Ruiz Rodríguez para anticipar a su marcador y definir con mucha categoría. El delantero atraviesa un presente brillante desde su regreso de Tucumán Central: ya había convertido en los cuartos de final frente a Jorge Newbery y volvió a ser decisivo en otra instancia eliminatoria.
Si el conjunto dirigido por Ariel Valdez y Leandro Herrera imaginaba una reacción en el complemento, Graneros se encargó de disipar rápidamente cualquier ilusión. Apenas iban cuatro minutos cuando Matías Vázquez habilitó con un gran pase a Ruiz Rodríguez. El atacante quedó mano a mano con Godoy, esperó el momento justo y definió con tranquilidad para marcar el 3 a 0 y sentenciar prácticamente la clasificación.
Con semejante diferencia, el “Cocodrilo” manejó el desarrollo con inteligencia. Bajó el ritmo cuando fue necesario, administró la pelota y obligó a Experimental a correr detrás del partido.
El descuento llegó por intermedio de Agustín Navarro, el goleador de Experimental, que aprovechó una de las pocas oportunidades claras que tuvo su equipo. El tanto no alcanzó para modificar el trámite, aunque el conjunto del sur siguió buscando hasta el final. De hecho, el arquero Lencina debió intervenir con una gran atajada ante un cabezazo de Miguel Bórquez para evitar el segundo descuento.
“Creo que la cancha nos permitió jugar. Lo pudimos abrir con un tiro libre de Sandoval y después manejamos bien la pelota. Dimos un paso importante, pero todavía nos falta uno más”, resumió Corbalán una vez consumada la clasificación.
El entrenador buscará ahora tomarse revancha de la final perdida en 2023 y darle a Graneros el título que se le escapó en las últimas definiciones.
Los números respaldan la ilusión del “Cocodrilo”. Fue el mejor equipo de la fase regular, volvió a responder en los playoffs y llega al partido decisivo con un funcionamiento consolidado y una confianza que crece partido tras partido.
Buscan el otro boleto
La segunda semifinal se disputará hoy, desde las 16, en cancha de Sportivo Guzmán. Concepción FC, que atraviesa un gran momento desde la llegada de Mario Suárez y viene de eliminar a Ñuñorco, enfrentará a Talleres, que accedió a esta instancia tras dejar en el camino a Atlético Concepción en la definición por penales. El ganador de este duelo, que promete ser apasionante, será el rival de Graneros en la final del Apertura.