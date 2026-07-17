Graneros goleó y Ñuñorco sobrevivió a un partidazo: ya hay dos clasificados a cuartos
El conjunto de Hugo Corbalán venció 3-0 a Deportivo Marapa, mientras que el "Tigre" de Monteros eliminó a Atlético Concepción por 7-6 en los penales tras igualar 2-2. Los octavos de final del Apertura continuarán este sábado con cuatro cruces.
Resumen para apurados
- Graneros y Ñuñorco se convirtieron en los primeros clasificados a cuartos de final del Torneo Apertura tucumano tras superar sus cruces de octavos este viernes.
- Graneros goleó 3-0 a Marapa con autoridad, mientras que Ñuñorco venció 7-6 por penales a Atlético Concepción tras empatar 2-2 en una fase sin ventaja deportiva.
- La definición del torneo continuará entre sábado y lunes con los cruces restantes que definirán a los otros seis equipos que buscarán el título del certamen.
El Torneo Apertura “Martín Macheta Robles” ingresó en su etapa decisiva y los primeros dos boletos a los cuartos de final ya tienen dueño. Social y Deportivo Graneros y Ñuñorco fueron los encargados de abrir los octavos de final y lograron superar sus respectivos cruces para instalarse entre los ocho mejores del certamen.
Mientras el conjunto dirigido por Hugo Corbalán mostró toda su contundencia para golear 3-0 a Deportivo Marapa, el “Tigre” de Monteros debió transitar un partido cargado de emociones ante Atlético Concepción. Después de igualar 2-2 durante los 90 minutos, Ñuñorco se impuso 7-6 en la tanda de penales y avanzó a la próxima instancia.
Graneros impuso su jerarquía
En cancha de Jorge Newbery, Social y Deportivo Graneros ratificó por qué fue uno de los equipos más destacados de la fase clasificatoria. El conjunto conducido por Hugo Corbalán derrotó 3-0 a Deportivo Marapa y consiguió la clasificación a los cuartos de final con una actuación sólida y contundente.
Graneros supo manejar los momentos del partido y encontró en los goles la diferencia que necesitaba para encaminar la serie. Alberto Ramírez fue el encargado de abrir el marcador, mientras que Lautaro Gómez amplió la ventaja. Axel Epifanio, finalmente, marcó el tercer tanto y sentenció la historia.
El resultado le permitió al conjunto de Graneros avanzar con autoridad en un partido en el que no dejó lugar para la reacción de Marapa. El equipo que había sido uno de los grandes protagonistas de la primera fase volvió a mostrar su poderío en el inicio de los playoffs y ya espera por conocer a su próximo rival.
Ahora, el conjunto dirigido por Corbalán tendrá varios días para preparar el próximo desafío. En los cuartos de final, cada detalle será todavía más importante, ya que los equipos que continúen en carrera quedarán a sólo dos partidos de la gran definición.
Ñuñorco sobrevivió a un partidazo
En Monteros se vivió uno de los partidos más emocionantes de la jornada. Ñuñorco y Atlético Concepción protagonizaron un encuentro cambiante, con goles, remontadas y una definición desde los doce pasos que se extendió hasta el límite.
El conjunto de los “Leones” golpeó primero. Facundo Espinoza puso en ventaja a Atlético Concepción y obligó a Ñuñorco a salir en busca de la igualdad. El equipo conducido por Floreal García no bajó los brazos y consiguió reaccionar para volver a meterse en partido.
Ezequiel Sosa marcó para el “Tigre” y estableció el empate. Sin embargo, el partido todavía tendría más emociones. Jonatan Amaya volvió a poner en ventaja a Atlético Concepción, que parecía encaminarse hacia la clasificación.
Ñuñorco, sin embargo, volvió a demostrar su capacidad de reacción. Agustín González apareció para marcar el 2-2 y llevar la definición a los penales.
La tanda fue tan pareja como el desarrollo del partido. Ñuñorco tuvo la precisión necesaria en los momentos determinantes y terminó imponiéndose 7-6 para convertirse en el segundo clasificado a los cuartos de final.
Para el “Tigre” convirtieron Carlos Aldonate, Néstor Campos, Alfredo Carrizo, Oscar Carrizo, Lucas Naranjo, Carlos López y Matías Medina. González no pudo convertir su remate, que fue atajado, pero el conjunto monterizo logró sostenerse en la definición y terminó festejando una clasificación que tuvo todos los condimentos.
Atlético Concepción, que había realizado una buena campaña durante la fase clasificatoria y había conseguido el pasaje a los octavos de final, quedó eliminado después de un encuentro en el que estuvo dos veces en ventaja. Ñuñorco, en cambio, mostró carácter para recuperarse y ahora se encuentra entre los ocho mejores del Apertura.
El sábado se definen cuatro cruces
La acción de los octavos de final continuará el sábado con cuatro partidos, todos programados para las 16. En cancha de Concepción FC, Almirante Brown se enfrentará con Jorge Newbery. Será un duelo entre dos equipos que lograron superar la fase clasificatoria y que buscarán dar otro paso en el campeonato.
En cancha de Sportivo Guzmán, Ateneo Parroquial Alderetes se medirá con San Fernando. El conjunto de Alderetes llega a esta instancia después de haber realizado una campaña importante en la fase inicial, mientras que San Fernando buscará dar el golpe y meterse entre los ocho mejores.
Otro de los encuentros se disputará en el estadio de Ñuñorco, donde Experimental enfrentará a Deportivo Aguilares. Ambos equipos llegan con la ilusión de avanzar y protagonizarán un cruce que promete ser equilibrado.
Por último, Sportivo Guzmán y Talleres se medirán en cancha de Argentinos del Norte. Será otro de los duelos atractivos de una jornada que tendrá cuatro partidos en simultáneo y que definirá a buena parte de los clasificados a los cuartos de final.
Atlético y Unión del Norte cerrarán los octavos
El último encuentro de esta instancia se jugará el lunes. En cancha de Ateneo Parroquial Alderetes, Unión del Norte recibirá a Atlético.
Se trata de un cruce que promete ser uno de los más atractivos de los octavos de final. Los dos equipos mostraron un buen nivel durante la primera fase y buscarán prolongar su participación en el torneo.
El “Decano” intentará avanzar en una instancia en la que ya no hay margen para el error, mientras que Unión del Norte buscará hacer valer su condición de local para quedarse con una clasificación histórica.
Ya no hay ventaja deportiva
La etapa de playoffs tiene una particularidad que modifica completamente el escenario de la competencia. A diferencia de la fase clasificatoria, en los octavos de final no existe ventaja deportiva.
Por eso, si un partido termina igualado después de los 90 minutos, el clasificado se definirá directamente mediante la tanda de penales. Graneros ya avanzó con una goleada, mientras que Ñuñorco debió atravesar justamente ese camino para eliminar a Atlético Concepción.
Con el inicio de los playoffs, cada partido adquiere un valor diferente. La campaña realizada durante la fase clasificatoria queda atrás y los equipos deben demostrar su capacidad para responder en los partidos decisivos.
Graneros y Ñuñorco ya dieron el primer paso. Uno lo hizo con autoridad y contundencia; el otro, con personalidad y resistencia en una definición que se resolvió recién desde los doce pasos. Ahora, los otros 14 equipos buscarán quedarse con los seis lugares restantes en los cuartos de final.
El Apertura “Martín Macheta Robles” entró en su etapa más apasionante. El camino hacia el título comienza a quedar cada vez más despejado y, con cada partido, el margen de error será menor. Entre los 16 equipos que iniciaron los octavos de final, ya hay dos que pueden seguir soñando con la gloria: Graneros y Ñuñorco.