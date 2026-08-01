DeportesMás deportes

María Carmen Bruchmann lidera el Abierto del Norte de Damas y sueña con el título

Tras la primera jornada de la Copa "Marusa Cossio" en el Jockey Club de Tucumán, María Carmen Bruchmann quedó como líder de la categoría Scratch con 78 golpes. Este domingo buscará consagrarse en la definición del tradicional torneo de golf femenino frente a Ana Josefina Medina.

María Carmen Bruchmann es parte del comité organizador del Abierto del Norte de Damas Copa
María Carmen Bruchmann es parte del comité organizador del Abierto del Norte de Damas Copa @ph.frantorena
Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • María Carmen Bruchmann quedó como líder de la categoría Scratch del Abierto del Norte de Damas este sábado en el Jockey Club de Tucumán tras firmar una vuelta de 78 golpes.
  • Con una ventaja de dos impactos sobre Ana Josefina Medina, Bruchmann encabeza el certamen de 36 hoyos Medal Play, donde la campeona defensora, Susana Nougués, marcha cuarta.
  • La jornada decisiva del domingo definirá a las campeonas de cada división, consolidando al torneo como uno de los certámenes más prestigiosos del golf femenino regional.
Resumen generado con IA

El Abierto del Norte de Damas Copa “Marusa Cossio” comenzó este sábado con una intensa jornada de competencia en el Jockey Club de Tucumán y dejó a las primeras protagonistas de un torneo que reúne a varias de las mejores golfistas de la región. Tras los primeros 18 hoyos del Medal Play a 36 hoyos, María  Carmen Bruchmann tomó la delantera en la categoría Scratch y llegará a la jornada decisiva con la posibilidad de quedarse con uno de los títulos más importantes del calendario femenino.

Bruchmann firmó una vuelta de 78 golpes y consiguió una ventaja de dos impactos sobre Ana Josefina Medina, su principal perseguidora que forma parte del Salta Polo Club, que finalizó la jornada con un total de 80. De esta manera, ambas definirán mano a mano el título principal del certamen en la segunda y última ronda.

El torneo, que se disputa bajo la modalidad Medal Play a 36 hoyos, continuará hoy con una jornada que promete emociones en todas las categorías, ya que las diferencias entre las principales candidatas son mínimas y cualquier buena vuelta puede modificar el panorama.

Vale recordar que la última campeona del certamen fue Susana Nougués, que actualmente se ubica en el cuarto lugar luego de termianr con una tarjeta que contabilizó 82 golpes. En el tercer lugar finalizó María Soledad Serrano, con 81 golpes.

Categorías con hándicap

En la categoría B, reservada para jugadoras con índice de hasta 15,0, María Serrano fue la mejor del día al presentar una tarjeta de 69 golpes, superando por apenas dos impactos a Julieta Rozas, que terminó con 71. La definición también quedó completamente abierta de cara a la ronda decisiva.

La categoría C, destinada a golfistas con hándicap de 15,1 a 25,0, tuvo como líder a Marcela Arnut. La jugadora completó el recorrido en 66 golpes, el mejor registro entre todas las categorías con ventaja, y sacó una diferencia de dos golpes sobre Ana Paula Santillán, que cerró con 68.

Por su parte, en la categoría D, correspondiente a hándicaps de 25,1 a 36,0, Fabiana Abraham tomó el liderazgo con una vuelta de 67 golpes. Irene Gutiérrez quedó como su inmediata escolta con 69, por lo que ambas llegarán con posibilidades concretas de quedarse con el título en la definición del domingo.

La segunda ronda será determinante para conocer a las campeonas de cada división. Con diferencias cortas en casi todas las categorías, el cierre del Abierto del Norte de Damas promete mantener la incertidumbre hasta los últimos hoyos y confirmar una vez más el prestigio de un torneo que forma parte de las competencias más tradicionales del golf femenino del norte argentino.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Una amante respaldaría la versión del médico acusado de un crimen en Termas de Río Hondo
1

Una amante respaldaría la versión del médico acusado de un crimen en Termas de Río Hondo

Asaltó un drugstore en Aguilares, lo identificaron por las cámaras y lo encontraron en una situación crítica
2

Asaltó un drugstore en Aguilares, lo identificaron por las cámaras y lo encontraron en una situación crítica

Quiénes son los tucumanos acusados de lavar activos del Comando Vermelho
3

Quiénes son los tucumanos acusados de lavar activos del Comando Vermelho

Caputo pronosticó un nuevo triunfo electoral de Milei y minimizó el impacto de las elecciones de 2027 en la economía
4

Caputo pronosticó un nuevo triunfo electoral de Milei y minimizó el impacto de las elecciones de 2027 en la economía

Tucumán disfruta de un fin de semana a puro sol: cuándo cambia el tiempo y vuelven las lluvias
5

Tucumán disfruta de un fin de semana a puro sol: cuándo cambia el tiempo y vuelven las lluvias

Ranking notas premium
Por qué se dice que nos estamos volviendo cada vez menos inteligentes y qué tiene que ver el Mundial en todo esto
1

Por qué se dice que nos estamos volviendo cada vez menos inteligentes y qué tiene que ver el Mundial en todo esto

Quiénes son los tucumanos acusados de lavar activos del Comando Vermelho
2

Quiénes son los tucumanos acusados de lavar activos del Comando Vermelho

Cómo habrían operado los tucumanos acusados de lavar U$S 14 millones del Comando Vermelho
3

Cómo habrían operado los tucumanos acusados de lavar U$S 14 millones del Comando Vermelho

Legislatura: una obra de desagüe quedó inmersa en la tormenta electoral
4

Legislatura: una obra de desagüe quedó inmersa en la tormenta electoral

Mahiques prometió que el juzgado federal electoral de Tucumán se cubrirá en breve
5

Mahiques prometió que el juzgado federal electoral de Tucumán se cubrirá en breve

Más Noticias
San Martín volvió a tropezar en Mataderos: jugó con uno menos y dejó escapar un partido que tenía controlado

San Martín volvió a tropezar en Mataderos: jugó con uno menos y dejó escapar un partido que tenía controlado

Caputo pronosticó un nuevo triunfo electoral de Milei y minimizó el impacto de las elecciones de 2027 en la economía

Caputo pronosticó un nuevo triunfo electoral de Milei y minimizó el impacto de las elecciones de 2027 en la economía

Ni caminar ni correr: el ejercicio que puede ayudar a controlar la glucosa y cuidar la salud.

Ni caminar ni correr: el ejercicio que puede ayudar a controlar la glucosa y cuidar la salud.

Por qué nunca debería cortar una llamada Spam de antemano y qué hacer en vez de rechazarlas

Por qué nunca debería cortar una llamada Spam de antemano y qué hacer en vez de rechazarlas

Asaltó un drugstore en Aguilares, lo identificaron por las cámaras y lo encontraron en una situación crítica

Asaltó un drugstore en Aguilares, lo identificaron por las cámaras y lo encontraron en una situación crítica

Vuelven las alertas por tormentas: cinco provincias están en segundo nivel de advertencia

Vuelven las alertas por tormentas: cinco provincias están en segundo nivel de advertencia

Horóscopo chino agosto: los signos que recibirán un potente impulso de renovación en el mes más intenso del año, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino agosto: los signos que recibirán un potente impulso de renovación en el mes más intenso del año, según Ludovica Squirru

Una amante respaldaría la versión del médico acusado de un crimen en Termas de Río Hondo

Una amante respaldaría la versión del médico acusado de un crimen en Termas de Río Hondo

Comentarios