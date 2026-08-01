María Carmen Bruchmann lidera el Abierto del Norte de Damas y sueña con el título
Tras la primera jornada de la Copa "Marusa Cossio" en el Jockey Club de Tucumán, María Carmen Bruchmann quedó como líder de la categoría Scratch con 78 golpes. Este domingo buscará consagrarse en la definición del tradicional torneo de golf femenino frente a Ana Josefina Medina.
Resumen para apurados
- María Carmen Bruchmann quedó como líder de la categoría Scratch del Abierto del Norte de Damas este sábado en el Jockey Club de Tucumán tras firmar una vuelta de 78 golpes.
- Con una ventaja de dos impactos sobre Ana Josefina Medina, Bruchmann encabeza el certamen de 36 hoyos Medal Play, donde la campeona defensora, Susana Nougués, marcha cuarta.
- La jornada decisiva del domingo definirá a las campeonas de cada división, consolidando al torneo como uno de los certámenes más prestigiosos del golf femenino regional.
El Abierto del Norte de Damas Copa “Marusa Cossio” comenzó este sábado con una intensa jornada de competencia en el Jockey Club de Tucumán y dejó a las primeras protagonistas de un torneo que reúne a varias de las mejores golfistas de la región. Tras los primeros 18 hoyos del Medal Play a 36 hoyos, María Carmen Bruchmann tomó la delantera en la categoría Scratch y llegará a la jornada decisiva con la posibilidad de quedarse con uno de los títulos más importantes del calendario femenino.
Bruchmann firmó una vuelta de 78 golpes y consiguió una ventaja de dos impactos sobre Ana Josefina Medina, su principal perseguidora que forma parte del Salta Polo Club, que finalizó la jornada con un total de 80. De esta manera, ambas definirán mano a mano el título principal del certamen en la segunda y última ronda.
El torneo, que se disputa bajo la modalidad Medal Play a 36 hoyos, continuará hoy con una jornada que promete emociones en todas las categorías, ya que las diferencias entre las principales candidatas son mínimas y cualquier buena vuelta puede modificar el panorama.
Vale recordar que la última campeona del certamen fue Susana Nougués, que actualmente se ubica en el cuarto lugar luego de termianr con una tarjeta que contabilizó 82 golpes. En el tercer lugar finalizó María Soledad Serrano, con 81 golpes.
Categorías con hándicap
En la categoría B, reservada para jugadoras con índice de hasta 15,0, María Serrano fue la mejor del día al presentar una tarjeta de 69 golpes, superando por apenas dos impactos a Julieta Rozas, que terminó con 71. La definición también quedó completamente abierta de cara a la ronda decisiva.
La categoría C, destinada a golfistas con hándicap de 15,1 a 25,0, tuvo como líder a Marcela Arnut. La jugadora completó el recorrido en 66 golpes, el mejor registro entre todas las categorías con ventaja, y sacó una diferencia de dos golpes sobre Ana Paula Santillán, que cerró con 68.
Por su parte, en la categoría D, correspondiente a hándicaps de 25,1 a 36,0, Fabiana Abraham tomó el liderazgo con una vuelta de 67 golpes. Irene Gutiérrez quedó como su inmediata escolta con 69, por lo que ambas llegarán con posibilidades concretas de quedarse con el título en la definición del domingo.
La segunda ronda será determinante para conocer a las campeonas de cada división. Con diferencias cortas en casi todas las categorías, el cierre del Abierto del Norte de Damas promete mantener la incertidumbre hasta los últimos hoyos y confirmar una vez más el prestigio de un torneo que forma parte de las competencias más tradicionales del golf femenino del norte argentino.