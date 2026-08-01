María Carmen Bruchmann lidera el Abierto del Norte de Damas y sueña con el título

El Abierto del Norte de Damas Copa “Marusa Cossio” comenzó este sábado con una intensa jornada de competencia en el Jockey Club de Tucumán y dejó a las primeras protagonistas de un torneo que reúne a varias de las mejores golfistas de la región. Tras los primeros 18 hoyos del Medal Play a 36 hoyos, María Carmen Bruchmann tomó la delantera en la categoría Scratch y llegará a la jornada decisiva con la posibilidad de quedarse con uno de los títulos más importantes del calendario femenino.