Darío Gasco y el espíritu competitivo de una leyenda del mountain bike

Ahora aparece un nuevo desafío. No necesita demostrar quién es ni justificar una trayectoria que ya lo ubica entre los grandes referentes del mountain bike argentino. Pero el Trasmontaña tiene ese poder especial de volver a despertar el espíritu competitivo de quienes conocen el sabor de la victoria. El 16 de agosto, Gasco volverá a estar en el punto de largada con la ilusión intacta. Del otro lado lo esperarán los mejores bikers del país, una nueva generación dispuesta a escribir su propia historia y un récord que lleva años resistiendo. Si consigue cruzar primero la meta junto a Cayata, el “Mono” no solo sumará otro triunfo: alcanzará la marca más grande que puede ofrecer la carrera más emblemática del mountain bike argentino.