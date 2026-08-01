Renunció el subsecretario de Deportes por diferencias políticas con Daniel Scioli

El regreso del área deportiva a la órbita de Scioli terminó acelerando su salida. En su carta de despedida, De Urquiza planteó una de las principales razones de sus diferencias internas. “Vine con la convicción de enfrentar las viejas prácticas que tanto daño le hicieron al Estado y colaborar con erradicar la casta. Pero mi experiencia me demuestra que muchas de esas resistencias no siempre están afuera; sino adentro”, afirmó.