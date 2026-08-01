Renunció el subsecretario de Deportes por diferencias políticas con Daniel Scioli

Resumen para apurados
- Diógenes de Urquiza renunció a la Subsecretaría de Deportes de la Nación Argentina por diferencias políticas tras el traspaso del área a la órbita de Daniel Scioli.
- La salida ocurrió luego de que Deportes saliera de Jefatura de Gabinete y volviera a Scioli. De Urquiza, cercano a Macri, cuestionó la falta de apoyo e internas.
- La dimisión expone tensiones en la alianza oficialista y reconfigura la gestión del deporte nacional, dejando vacante la conducción del ENARD y la Subsecretaría.
Diógenes de Urquiza presentó su renuncia como subsecretario de Deportes de la Nación y también dejó su puesto en el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD). La salida se produjo luego de que el área deportiva volviera a depender de la Secretaría de Daniel Scioli, tras haber estado bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.
En una carta dirigida al presidente Javier Milei, De Urquiza explicó los motivos de su decisión y se refirió a las dificultades internas que atravesó desde el cambio de estructura. “Me voy con la tranquilidad de haber cumplido con el mandato que me propuse: trabajar, ordenar y hacer. Sin embargo, debo ser honesto respecto de las razones que motivan esta decisión”, escribió.
De Urquiza, hombre de confianza de Mauricio Macri, había asumido como subsecretario de Deportes en julio de 2024. Fue el tercer dirigente cercano al expresidente en ocupar ese puesto desde el inicio de la gestión de Milei.
La semana pasada, a partir de la publicación en el Boletín Oficial de un cambio en la estructura del Gobierno, el área de Deportes volvió a depender de la Secretaría de Daniel Scioli, con quien De Urquiza mantiene una relación distante.
Hasta ese momento, el funcionario reportaba directamente a la Jefatura de Gabinete, que actualmente está a cargo de Diego Santilli, con quien compartía su pasado en el PRO.
El regreso del área deportiva a la órbita de Scioli terminó acelerando su salida. En su carta de despedida, De Urquiza planteó una de las principales razones de sus diferencias internas. “Vine con la convicción de enfrentar las viejas prácticas que tanto daño le hicieron al Estado y colaborar con erradicar la casta. Pero mi experiencia me demuestra que muchas de esas resistencias no siempre están afuera; sino adentro”, afirmó.
El balance de su gestión
Al hacer un balance de su paso por la Subsecretaría de Deportes, De Urquiza destacó una serie de medidas que, según señaló, se llevaron adelante durante su gestión.
Entre ellas mencionó la reorganización del sistema de becas, el fortalecimiento del vínculo con las federaciones deportivas y la regularización de entidades.
También destacó la recuperación de servicios esenciales, las mejoras realizadas en hotelería y comedor y obras de infraestructura que, según remarcó, habían sido largamente postergadas.
El exfuncionario puso además el foco en algunas de las innovaciones impulsadas durante su gestión, entre ellas la aplicación de inteligencia artificial al deporte. Según indicó, esa iniciativa recibió recientemente un premio internacional.
Sin embargo, De Urquiza sostuvo que los cambios no pueden depender únicamente de las decisiones de un funcionario. “El verdadero cambio no depende únicamente de quien firma una decisión, sino también del respaldo institucional para sostenerla”, señaló.
“No fue posible consolidar” una convicción compartida
En uno de los pasajes más contundentes de su carta, el ahora exsubsecretario cuestionó la falta de acuerdo político para avanzar con sus objetivos.
“Para transformar de verdad el deporte argentino hace falta una convicción compartida y un compromiso político que, lamentablemente, no fue posible consolidar”, expresó.
De Urquiza también dejó en claro que su renuncia está vinculada con diferencias respecto del rumbo que tomó el área y con decisiones recientes que, según explicó, no pudo acompañar por cuestiones relacionadas con sus valores y su trayectoria.
“La coherencia exige saber dar un paso al costado cuando las convicciones personales y profesionales ya no coinciden con el rumbo elegido”, sostuvo.
En el cierre de su carta, el funcionario agradeció a Milei y a Macri por la confianza depositada en él y le deseó “el mayor de los éxitos” al Gobierno.
De Urquiza afirmó que ese éxito “será también el éxito de todos los argentinos”.