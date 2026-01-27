La llamativa reacción de Daniel Scioli ante las denuncias a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

Tapia, Toviggino y otros dirigentes de la AFA están alcanzados por al menos tres causas judiciales: una vinculada a la compra de una mansión en Pilar y al origen de los fondos utilizados, otra por la presunta retención indebida de aportes jubilatorios y una tercera relacionada con maniobras financieras de empresas ligadas al fútbol. Según publicaron La Nación y Clarín, el Gobierno, a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), también presentó denuncias por facturación apócrifa y movimientos de dinero al exterior, que derivaron en imputaciones tributarias.