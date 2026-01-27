La llamativa reacción de Daniel Scioli ante las denuncias a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino
El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes evitó fijar postura sobre las causas que involucran a la conducción del fútbol argentino, respondió con evasivas en un móvil televisivo y dio por terminada la entrevista de manera abrupta.
Daniel Scioli evitó pronunciarse de manera concreta sobre las denuncias judiciales que alcanzan a la conducción del fútbol argentino y protagonizó un momento incómodo durante una entrevista televisiva en Mar del Plata. El episodio ocurrió cuando el actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes fue consultado por las investigaciones que involucran al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino.
El funcionario participaba de un móvil en LN+ en el marco de una actividad oficial vinculada al denominado “Tour de la Gratitud” del presidente Javier Milei, cuando la periodista Laura Di Marco le pidió una definición puntual. Scioli respondió de manera ambigua. “Ya fijé posición al principio de todo esto, está muy claro”, aunque sin precisar cuál era esa postura ni referirse directamente a las causas en trámite.
Ante la repregunta sobre Tapia, el exgobernador bonaerense volvió a eludir el tema. “En línea con la responsabilidad que tengo, con mi visión del fútbol de la Argentina… veremos cómo evolucionan las cosas”, señaló, sin avanzar en una respuesta concreta.
La periodista insistió nuevamente y pidió una definición directa. Scioli, visiblemente incómodo, respondió: “Ahora, evidentemente, por todo lo que está trascendiendo del tema… cuando hablábamos, yo fui muy claro”. Segundos después, dio por terminada la entrevista de manera abrupta. “¿Laura? ¿Se cortó? Te pido disculpas, me está esperando la familia, me tengo que ir a comer”, dijo con una sonrisa, antes de retirarse del móvil.
El episodio llamó la atención porque, desde la asunción de Milei, Scioli había sido una de las voces más críticas de la conducción del fútbol en el debate por las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y había mantenido cruces públicos con Toviggino. Sin embargo, desde que se conocieron las investigaciones judiciales por presuntas irregularidades financieras, no volvió a fijar una posición pública clara.
Tapia, Toviggino y otros dirigentes de la AFA están alcanzados por al menos tres causas judiciales: una vinculada a la compra de una mansión en Pilar y al origen de los fondos utilizados, otra por la presunta retención indebida de aportes jubilatorios y una tercera relacionada con maniobras financieras de empresas ligadas al fútbol. Según publicaron La Nación y Clarín, el Gobierno, a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), también presentó denuncias por facturación apócrifa y movimientos de dinero al exterior, que derivaron en imputaciones tributarias.