Andrés Nader,un legado humanista

PERFIL

Nacido en 1928, Andrés Nader vivió 58 años de intensa producción intelectual y clínica. Estudió medicina en Córdoba y posteriormente, obtuvo una beca para perfeccionarse en Alemania, donde se formó en instituciones de gran prestigio con figuras como el Dr. Ernst Kretschmer -candidato al Premio Nobel de Fisiología y Medicina 1929- y en el Instituto de Psicología de Gotinga. También se especializó en el Instituto de Harald Schultz-Hencke, referente del Neopsicoanálisis. De regreso a Tucumán, con una visión vanguardista, introdujo en los años 60 la corriente de la Psicología Profunda en un ámbito académico dominado por enfoques biologicistas y tradicionales. Su liderazgo carismático y su vocación docente lo convirtieron en 1964 en Profesor Titular de la Cátedra de Psicología Profunda en la recién creada carrera de Psicología de la UNT, formando a las primeras generaciones de psicólogos clínicos de la provincia.