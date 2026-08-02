Una historia para chicos que también interpelaa los adultos

INFANTIL
PEQUEÑA FUEGIA
MARA LAUDONIA
(Petreles – Buenos Aires)
No es sencillo escribir un libro infantil sobre un episodio tan complejo de la historia argentina sin caer en simplificaciones. Sin embargo, Pequeña Fuegia. Un puente entre dos mundos, de la periodista y escritora Mara Laudonia, encuentra ese delicado equilibrio a partir de una combinación de investigación histórica, sensibilidad narrativa y un lenguaje accesible para los más chicos.
La obra recupera la historia real de Yokcushlu, la niña yámana conocida como Fuegia Basket, llevada a Inglaterra a bordo del HMS Beagle en el siglo XIX. Pero, más que reconstruir un hecho histórico, el libro invita a mirar ese viaje desde los ojos de una niña que debe enfrentarse a un mundo completamente distinto del suyo.
Ese cambio de perspectiva constituye uno de los mayores aciertos de la autora. Sin caer en juicios simplistas, Laudonia propone una historia atravesada por el desarraigo, la curiosidad, el descubrimiento y la búsqueda de identidad. Los hechos conservan su complejidad, pero se presentan con una sensibilidad que permite acercarlos al público infantil sin perder profundidad.
Las ilustraciones acompañan el relato con una estética cálida y expresiva que potencia la narración. No son un mero complemento: reconstruyen con belleza los paisajes fueguinos, el viaje oceánico y el contraste entre la Patagonia y la Inglaterra victoriana.
Otro de los valores del libro es el respeto con el que aborda la cultura de los pueblos originarios. En lugar de ofrecer respuestas cerradas, abre interrogantes sobre la memoria, la pertenencia y el encuentro entre culturas, temas que mantienen plena vigencia.
Quizás se extrañe un epílogo que profundice el destino posterior de Fuegia Basket y permita distinguir con mayor claridad entre el relato y la documentación histórica. Aun así, esa ausencia no empaña una obra que consigue despertar interés por un personaje poco conocido y acercar a los lectores a una parte fundamental de la historia del extremo sur argentino.
© LA GACETA
LORENA GROISMAN