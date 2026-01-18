Secciones
LA GACETA Literaria

La cultura en tiempos del “no hay plata”, parte I

¿Cuál debería ser el papel del Estado y el del mercado? ¿Quién debería definir qué es cultura y qué merece o no ser apoyado? ¿Qué modelos tenemos a mano? ¿Qué mecanismos alternativos a la asistencia estatal son viables? Para responder estas preguntas invitamos a actores y pensadores de la cultura y de la política

La cultura en tiempos del “no hay plata”, parte I / ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN
Hace 5 Hs

Por Soledad Colombres para LA GACETA

“Si para vivir del arte necesitás del Estado,

 no sos artista, sos empleado público”.

Javier Milei

Sobre un fondo monocromático y minimalista compuesto de coro, bailarines y cantantes, Dido -reina de Cartago- se lamenta en agonía: Belinda, la oscuridad me da sombra, / En tu seno déjame descansar, / Más quisiera, pero la Muerte me invade; / La muerte es ahora un invitado bienvenido. Eneas, su amado, la ha abandonado para cumplir el fatum dispuesto por los dioses para él: ni más ni menos que fundar Roma, episodio con el que comienza el poema épico “La Eneida”.

Felizmente, la desesperación que encierra su sino trágico contrasta con la potencialidad de la que da cuenta otra epopeya, esta vez de carácter artístico: el montaje independiente de la ópera “Dido y Eneas”, de Henry Purcell, llevada a escena por el maestro Roberto Buffo y por el régisseur Jorge de Lassaletta en el teatro Alberdi en octubre del año pasado. “Este tipo de espectáculos es posible para este tipo de óperas barrocas, pero se dificultaría mucho para otro tipo de producciones de mayor envergadura”, comenta entusiasta Buffo, quien con su habitual ímpetu creativo ya planea nuevas producciones.

Anécdota aparte, la pregunta que surge de rigor en tiempos de vacas flacas es si vamos hacia un nuevo modelo a la hora de financiar la cultura, más lejos del Estado presente y más cerca de la gesta individual, los mecenazgos y otras formas creativas de financiamiento.

Para responder a este interrogante habría antes que retroceder unos casilleros y preguntarnos por otros asuntos medulares que lo preceden: ¿cuál debería ser el rol del Estado en la cultura, y cuál el del individuo? Y, más aún, ¿qué es el Estado? ¿Qué es la cultura? Y una vez que hayamos respondido estas preguntas esenciales deberemos también reflexionar sobre otras formas de funcionamiento de políticas culturales a partir de modelos foráneos, sobre la posibilidad de nuevos paradigmas, el rol del crowdfunding, la importancia de las exenciones fiscales y, por supuesto, sobre el futuro.

La moneda está en el aire. Para los que apuestan por la libertad, el orden espontáneo del mercado decidirá qué espectáculos sobreviven y cuáles no. Para los que se inclinan por el lado de la equidad, el Estado debería ser un árbitro ecuánime de los bienes intangibles de nuestra cultura.

Esperemos que, lejos de toda servidumbre dogmática, impere el sentido común.

© LA GACETA

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Ni mesas ratonas ni mesas de luz: la nueva tendencia que redefine la decoración del hogar en 2026
1

Ni mesas ratonas ni mesas de luz: la nueva tendencia que redefine la decoración del hogar en 2026

Cuáles son los cinco mejores destinos turísticos para visitar en 2026, según la BBC
2

Cuáles son los cinco mejores destinos turísticos para visitar en 2026, según la BBC

La fruta clave para cuidar los músculos y los huesos después de los 45 años
3

La fruta clave para cuidar los músculos y los huesos después de los 45 años

Cómo será y cuánto sale el campamento musical de Cris Morena en Punta del Este
4

Cómo será y cuánto sale el campamento musical de Cris Morena en Punta del Este

¿Ya fue la freidora de aire? El nuevo electrodoméstico que cocina de múltiples formas
5

¿Ya fue la freidora de aire? El nuevo electrodoméstico que cocina de múltiples formas

Morir por nada
6

Morir por nada

Más Noticias
¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

Hay un voluntariado para rescatar pingüinos en la costa bonaerense y ya abrió la inscripción

Hay un voluntariado para rescatar pingüinos en la costa bonaerense y ya abrió la inscripción

Cómo será y cuánto sale el campamento musical de Cris Morena en Punta del Este

Cómo será y cuánto sale el campamento musical de Cris Morena en Punta del Este

Desde Salta, el Conicet avanza en la producción de biosurfactantes hechos con desechos de la empresa Ledesma

Desde Salta, el Conicet avanza en la producción de biosurfactantes hechos con desechos de la empresa Ledesma

Irán: jóvenes y mujeres que lideran las protestas bajo una represión creciente

Irán: jóvenes y mujeres que lideran las protestas bajo una represión creciente

España busca jóvenes para el campo y apuesta por el acceso a la tierra

España busca jóvenes para el campo y apuesta por el acceso a la tierra

¿Ya fue la freidora de aire? El nuevo electrodoméstico que cocina de múltiples formas

¿Ya fue la freidora de aire? El nuevo electrodoméstico que cocina de múltiples formas

Morir por nada

Morir por nada

Comentarios