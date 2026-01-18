La cultura en tiempos del “no hay plata”, parte I

Para responder a este interrogante habría antes que retroceder unos casilleros y preguntarnos por otros asuntos medulares que lo preceden: ¿cuál debería ser el rol del Estado en la cultura, y cuál el del individuo? Y, más aún, ¿qué es el Estado? ¿Qué es la cultura? Y una vez que hayamos respondido estas preguntas esenciales deberemos también reflexionar sobre otras formas de funcionamiento de políticas culturales a partir de modelos foráneos, sobre la posibilidad de nuevos paradigmas, el rol del crowdfunding, la importancia de las exenciones fiscales y, por supuesto, sobre el futuro.