El esfuerzo de decenas de familias llevó a una escuela tucumana a hacer historia en la San Lorenzo Cup
La Escuela Oficial de San Lorenzo en Tucumán fue la primera del interior del país en participar de la San Lorenzo Cup. Más allá de los resultados deportivos, el viaje dejó una experiencia inolvidable y abrió una puerta para tres jóvenes futbolistas tucumanos.
Resumen para apurados
- La Escuela de San Lorenzo de Tucumán viajó el 20 y 21 de julio a Buenos Aires para jugar la San Lorenzo Cup, siendo la primera del interior tras juntar fondos familiares.
- Ante la situación económica, las familias financiaron el viaje de los niños de 7 a 9 años realizando rifas, bingos y locros tras clasificar en un selectivo provincial.
- El evento permitió que tres futbolistas tucumanos fueran preseleccionados para probarse en AFA, sentando un precedente para captar talentos del interior en el futuro.
No fue un viaje más. Tampoco un torneo cualquiera. Detrás de cada camiseta, de cada partido y de cada foto en el predio de San Lorenzo hubo meses de rifas, ventas de comida, bingos y un esfuerzo silencioso que terminó convirtiéndose en una historia que merece ser contada. La Escuela Oficial de San Lorenzo en Tucumán hizo historia al transformarse en la primera sede del interior del país en participar de la San Lorenzo Cup, un certamen que hasta ahora estaba reservado para equipos de Buenos Aires.
La delegación viajó con las categorías 2017 y 2018 para disputar la quinta edición del torneo, que se desarrolló el 20 y 21 de julio en las instalaciones del club de Boedo. Si bien los resultados deportivos quedaron en un segundo plano, la experiencia superó todas las expectativas.
Los chicos, de entre siete y nueve años, pudieron recorrer el predio profesional, convivir con otras escuelas oficiales y conocer de cerca la estructura de una institución de Primera División. Incluso compartieron un momento con Walter Perazzo, actual director deportivo de San Lorenzo, quien dialogó con la delegación y se fotografió junto a los pequeños futbolistas.
Un viaje construido con rifas, locros y el sacrificio de cada familia
Para Sebastián Méndez, entrenador de la Escuela oficial de San Lorenzo en Tucumán, el verdadero triunfo comenzó mucho antes de subir al colectivo rumbo a Buenos Aires.
"Ha sido la primera vez que fuimos con la escuela oficial a la San Lorenzo Cup. Nos resaltaron el gran esfuerzo que hicimos para estar presentes porque era la primera vez que participaba una escuela del interior", explicó.
La clasificación al torneo comenzó con un selectivo del que participaron jugadores de distintos clubes tucumanos junto con los chicos de la institución. Sin embargo, el desafío más grande apareció después: conseguir el dinero para viajar en un contexto económico complejo.
"Los padres hicieron hasta lo imposible. Vendieron rifas, comida, organizaron bingos y hasta un locro para recaudar fondos. No cualquiera puede viajar hoy en día y ellos hicieron un esfuerzo enorme para que sus hijos vivieran esta experiencia", destacó Méndez.
Ese sacrificio tuvo una recompensa inesperada. Además del crecimiento deportivo y humano que significó el torneo, tres niños tucumanos fueron observados por los captadores de talento de San Lorenzo y recibieron la promesa de una nueva convocatoria para ser evaluados junto a las divisiones de AFA.
La posibilidad representa un paso enorme para los pequeños futbolistas y confirma uno de los objetivos principales del certamen: detectar jóvenes talentos en todo el país.
Mientras la delegación ya piensa en regresar el próximo año, en Tucumán quedó la certeza de que el verdadero resultado no se reflejó en una tabla de posiciones. Se vio en el esfuerzo de cada familia, en la ilusión de cada chico y en la oportunidad que ahora tienen tres tucumanos de seguir persiguiendo el sueño de jugar algún día con la camiseta azulgrana.