El esfuerzo de decenas de familias llevó a una escuela tucumana a hacer historia en la San Lorenzo Cup

No fue un viaje más. Tampoco un torneo cualquiera. Detrás de cada camiseta, de cada partido y de cada foto en el predio de San Lorenzo hubo meses de rifas, ventas de comida, bingos y un esfuerzo silencioso que terminó convirtiéndose en una historia que merece ser contada. La Escuela Oficial de San Lorenzo en Tucumán hizo historia al transformarse en la primera sede del interior del país en participar de la San Lorenzo Cup, un certamen que hasta ahora estaba reservado para equipos de Buenos Aires.