La raza no determina la agresividad: un estudio de Science revela que influye menos del 9% en el comportamiento canino

Existe mucha más variación de comportamiento entre perros de la misma raza que entre los promedios de distintas razas. El veterinario Diego Petta dijo a LA GACETA que el perro es un fiel reflejo de su dueño. "A los veterinarios es más probable que nos muerda un caniche que un pitbull. El tema está en que sus contexturas físicas no son iguales. En el caso de que te hiera el perro más grande, corrés el riesgo de perder un brazo o, en el caso de un nene, que te mate; pero depende del dueño", detalló Petta.