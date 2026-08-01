Los detalles volvieron a condenar a San Martín en una derrota que dejó más preguntas que respuestas

San Martín volvió a quedarse con las manos vacías, pero esta vez la derrota admite un análisis más profundo que el simple resultado. El equipo de Alejandro Orfila mostró pasajes interesantes, logró imponerse durante varios tramos del encuentro y generó suficientes situaciones como para llevarse algo de Mataderos. Sin embargo, la diferencia volvió a aparecer en los detalles. Un error en la salida, una mala intervención de Nahuel Manganelli, la expulsión de Santiago Briñone, una desatención en una pelota parada y la falta de eficacia terminaron inclinando un partido que, por desarrollo, fue mucho más equilibrado de lo que reflejó el 2 a 1 final.