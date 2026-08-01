Mirá el 1x1 de San Martín en la derrota 2 a 1 contra Nueva Chicago en Mataderos

Resumen para apurados
- San Martín cayó 2-1 ante Nueva Chicago en Mataderos por la Primera Nacional, sufriendo por la expulsión de Santiago Briñone y fallas defensivas.
- El equipo de Alejandro Orfila dominó por tramos e igualó con gol de Verón, pero la roja a Briñone en el complemento selló su segunda derrota consecutiva.
- Esta nueva caída aleja a San Martín de la pelea principal de la Primera Nacional, obligándolo a corregir la indisciplina y los desaciertos defensivos.
San Martín volvió a irse con las manos vacías de Mataderos. El equipo de Alejandro Orfila cayó 2 a 1 frente a Nueva Chicago en un partido que dominó durante varios pasajes, pero que terminó condicionado por la expulsión de Santiago Briñone y una desatención defensiva en una pelota parada. Mauro Verón marcó el empate transitorio para el "Santo", que sumó su segunda derrota consecutiva.
Nahuel Manganelli (3)
Tuvo responsabilidad en los dos goles de Nueva Chicago. Falló en la salida del primero y tampoco logró imponerse en el centro que terminó con el cabezazo de Simón Pérez.
Víctor Salazar (5)
Aportó algunas proyecciones por la derecha y respondió en varios duelos individuales, aunque sufrió cuando el local comenzó a cargar el área en el complemento.
Nicolás Ferreyra (5)
Alternó buenos cruces con algunas dudas en la marca. En el cierre pasó a jugar prácticamente como centrodelantero y estuvo muy cerca de rescatar el empate.
Ezequiel Parnisari (5)
Fue el defensor más regular de la tarde. Ganó varios mano a mano, evitó un gol sobre el cierre del primer tiempo y sostuvo el fondo durante varios pasajes.
Rodrigo Ayala (5)
Controló bien su banda durante buena parte del encuentro y eligió con criterio cuándo proyectarse. Terminó saliendo cuando el equipo quedó obligado a buscar el empate.
Agustín Graneros (4)
Perdió la pelota que inició la jugada del primer gol de Nueva Chicago. Nunca consiguió afirmarse en la mitad de la cancha y le costó recuperar cuando el partido se hizo de ida y vuelta.
Santiago Briñone (2)
No logró imponer presencia y terminó siendo el protagonista negativo de la tarde. La expulsión a los 62 minutos modificó por completo el desarrollo del partido y condicionó a todo el equipo.
Gabriel Carabajal (6)
Mientras estuvo en cancha fue el futbolista que mejor interpretó el partido. Bajó para iniciar los ataques, encontró espacios entre líneas y fue el principal conductor.
Bruno Cabrera (5)
Participó de varias jugadas ofensivas y colaboró con la presión alta durante el primer tiempo. Con el correr de los minutos perdió influencia.
Álvaro Veliez (6)
Fue el más peligroso en ataque. Exigió al arquero en el arranque, asistió a Verón en el empate y volvió a generar desequilibrio por la izquierda.
Mauro Verón (6)
Respondió a la confianza con un gol y mucha movilidad en el frente de ataque. Además del empate, tuvo otras oportunidades claras.
Leonardo Monroy (-)
Ingresó para darle mayor presencia al ataque cuando San Martín ya jugaba con un hombre menos. Ganó un cabezazo en el tramo final, aunque tuvo escasa participación.
Nicolás Castro (-)
Entró para reforzar el mediocampo en un contexto adverso. Intentó aportar dinámica, pero no consiguió frenar el crecimiento de Nueva Chicago.
Alan Cisnero (-)
Volvió a sumar minutos después de varias semanas de ausencia por lesión. Buscó asociarse en ataque, aunque el desarrollo del partido le ofreció pocas oportunidades.
Gonzalo Rodríguez (-)
Ingresó para poblar el área en los últimos minutos. Estuvo muy cerca del empate con un cabezazo en el tiempo adicionado que terminó en las manos del arquero.