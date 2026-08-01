DeportesSan Martín de Tucumán

Mirá el 1x1 de San Martín en la derrota 2 a 1 contra Nueva Chicago en Mataderos

El análisis individual de los futbolistas del "Santo" en la segunda caída consecutiva, marcada por la expulsión de Santiago Briñone y un gol sobre el final.

ERROR. Nahuel Manganelli salió a destiempo y Thiago Ocampo aprovechó para abrir el marcador en Mataderos.
ERROR. Nahuel Manganelli salió a destiempo y Thiago Ocampo aprovechó para abrir el marcador en Mataderos. Foto de Matías Napoli Escalero/Especial para LA GACETA.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • San Martín cayó 2-1 ante Nueva Chicago en Mataderos por la Primera Nacional, sufriendo por la expulsión de Santiago Briñone y fallas defensivas.
  • El equipo de Alejandro Orfila dominó por tramos e igualó con gol de Verón, pero la roja a Briñone en el complemento selló su segunda derrota consecutiva.
  • Esta nueva caída aleja a San Martín de la pelea principal de la Primera Nacional, obligándolo a corregir la indisciplina y los desaciertos defensivos.
Resumen generado con IA

San Martín volvió a irse con las manos vacías de Mataderos. El equipo de Alejandro Orfila cayó 2 a 1 frente a Nueva Chicago en un partido que dominó durante varios pasajes, pero que terminó condicionado por la expulsión de Santiago Briñone y una desatención defensiva en una pelota parada. Mauro Verón marcó el empate transitorio para el "Santo", que sumó su segunda derrota consecutiva.

Nahuel Manganelli (3)

Tuvo responsabilidad en los dos goles de Nueva Chicago. Falló en la salida del primero y tampoco logró imponerse en el centro que terminó con el cabezazo de Simón Pérez.

Víctor Salazar (5)

Aportó algunas proyecciones por la derecha y respondió en varios duelos individuales, aunque sufrió cuando el local comenzó a cargar el área en el complemento.

Nicolás Ferreyra (5)

Alternó buenos cruces con algunas dudas en la marca. En el cierre pasó a jugar prácticamente como centrodelantero y estuvo muy cerca de rescatar el empate.

Ezequiel Parnisari (5)

Fue el defensor más regular de la tarde. Ganó varios mano a mano, evitó un gol sobre el cierre del primer tiempo y sostuvo el fondo durante varios pasajes.

Rodrigo Ayala (5)

Controló bien su banda durante buena parte del encuentro y eligió con criterio cuándo proyectarse. Terminó saliendo cuando el equipo quedó obligado a buscar el empate.

Agustín Graneros (4)

Perdió la pelota que inició la jugada del primer gol de Nueva Chicago. Nunca consiguió afirmarse en la mitad de la cancha y le costó recuperar cuando el partido se hizo de ida y vuelta.

Santiago Briñone (2)

No logró imponer presencia y terminó siendo el protagonista negativo de la tarde. La expulsión a los 62 minutos modificó por completo el desarrollo del partido y condicionó a todo el equipo.

Gabriel Carabajal (6)

Mientras estuvo en cancha fue el futbolista que mejor interpretó el partido. Bajó para iniciar los ataques, encontró espacios entre líneas y fue el principal conductor.

Bruno Cabrera (5)

Participó de varias jugadas ofensivas y colaboró con la presión alta durante el primer tiempo. Con el correr de los minutos perdió influencia.

Álvaro Veliez (6)

Fue el más peligroso en ataque. Exigió al arquero en el arranque, asistió a Verón en el empate y volvió a generar desequilibrio por la izquierda.

Mauro Verón (6)

Respondió a la confianza con un gol y mucha movilidad en el frente de ataque. Además del empate, tuvo otras oportunidades claras.

Leonardo Monroy (-)

Ingresó para darle mayor presencia al ataque cuando San Martín ya jugaba con un hombre menos. Ganó un cabezazo en el tramo final, aunque tuvo escasa participación.

Nicolás Castro (-)

Entró para reforzar el mediocampo en un contexto adverso. Intentó aportar dinámica, pero no consiguió frenar el crecimiento de Nueva Chicago.

Alan Cisnero (-)

Volvió a sumar minutos después de varias semanas de ausencia por lesión. Buscó asociarse en ataque, aunque el desarrollo del partido le ofreció pocas oportunidades.

Gonzalo Rodríguez (-)

Ingresó para poblar el área en los últimos minutos. Estuvo muy cerca del empate con un cabezazo en el tiempo adicionado que terminó en las manos del arquero.

Temas Buenos AiresPrimera NacionalClub Atlético Nueva ChicagoVíctor SalazarAgustín GranerosMauro VerónÁlvaro VeliezAlejandro Orfila
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
San Martín fue sorprendido dos veces y se quedó con las manos vacías frente a Temperley

San Martín fue sorprendido dos veces y se quedó con las manos vacías frente a Temperley

Del video viral a la cancha: la historia detrás de la bandera de Malvinas que conmovió a La Ciudadela

Del video viral a la cancha: la historia detrás de la bandera de Malvinas que conmovió a La Ciudadela

Un baño de realidad en La Ciudadela: por qué la pérdida del invicto debe funcionar como un aviso a tiempo

Un baño de realidad en La Ciudadela: por qué la pérdida del invicto debe funcionar como un aviso a tiempo

Golpe para San Lorenzo: el Perrito Barrios sufrió una severa lesión ligamentaria y será baja por varios meses

Golpe para San Lorenzo: el "Perrito" Barrios sufrió una severa lesión ligamentaria y será baja por varios meses

Lo más popular
Una amante respaldaría la versión del médico acusado de un crimen en Termas de Río Hondo
1

Una amante respaldaría la versión del médico acusado de un crimen en Termas de Río Hondo

Asaltó un drugstore en Aguilares, lo identificaron por las cámaras y lo encontraron en una situación crítica
2

Asaltó un drugstore en Aguilares, lo identificaron por las cámaras y lo encontraron en una situación crítica

Quiénes son los tucumanos acusados de lavar activos del Comando Vermelho
3

Quiénes son los tucumanos acusados de lavar activos del Comando Vermelho

Caputo pronosticó un nuevo triunfo electoral de Milei y minimizó el impacto de las elecciones de 2027 en la economía
4

Caputo pronosticó un nuevo triunfo electoral de Milei y minimizó el impacto de las elecciones de 2027 en la economía

Tucumán disfruta de un fin de semana a puro sol: cuándo cambia el tiempo y vuelven las lluvias
5

Tucumán disfruta de un fin de semana a puro sol: cuándo cambia el tiempo y vuelven las lluvias

Ranking notas premium
Por qué se dice que nos estamos volviendo cada vez menos inteligentes y qué tiene que ver el Mundial en todo esto
1

Por qué se dice que nos estamos volviendo cada vez menos inteligentes y qué tiene que ver el Mundial en todo esto

Quiénes son los tucumanos acusados de lavar activos del Comando Vermelho
2

Quiénes son los tucumanos acusados de lavar activos del Comando Vermelho

Cómo habrían operado los tucumanos acusados de lavar U$S 14 millones del Comando Vermelho
3

Cómo habrían operado los tucumanos acusados de lavar U$S 14 millones del Comando Vermelho

Legislatura: una obra de desagüe quedó inmersa en la tormenta electoral
4

Legislatura: una obra de desagüe quedó inmersa en la tormenta electoral

Mahiques prometió que el juzgado federal electoral de Tucumán se cubrirá en breve
5

Mahiques prometió que el juzgado federal electoral de Tucumán se cubrirá en breve

Más Noticias
San Martín volvió a tropezar en Mataderos: jugó con uno menos y dejó escapar un partido que tenía controlado

San Martín volvió a tropezar en Mataderos: jugó con uno menos y dejó escapar un partido que tenía controlado

Caputo pronosticó un nuevo triunfo electoral de Milei y minimizó el impacto de las elecciones de 2027 en la economía

Caputo pronosticó un nuevo triunfo electoral de Milei y minimizó el impacto de las elecciones de 2027 en la economía

Ni caminar ni correr: el ejercicio que puede ayudar a controlar la glucosa y cuidar la salud.

Ni caminar ni correr: el ejercicio que puede ayudar a controlar la glucosa y cuidar la salud.

Por qué nunca debería cortar una llamada Spam de antemano y qué hacer en vez de rechazarlas

Por qué nunca debería cortar una llamada Spam de antemano y qué hacer en vez de rechazarlas

Asaltó un drugstore en Aguilares, lo identificaron por las cámaras y lo encontraron en una situación crítica

Asaltó un drugstore en Aguilares, lo identificaron por las cámaras y lo encontraron en una situación crítica

Vuelven las alertas por tormentas: cinco provincias están en segundo nivel de advertencia

Vuelven las alertas por tormentas: cinco provincias están en segundo nivel de advertencia

Horóscopo chino agosto: los signos que recibirán un potente impulso de renovación en el mes más intenso del año, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino agosto: los signos que recibirán un potente impulso de renovación en el mes más intenso del año, según Ludovica Squirru

Una amante respaldaría la versión del médico acusado de un crimen en Termas de Río Hondo

Una amante respaldaría la versión del médico acusado de un crimen en Termas de Río Hondo

Comentarios