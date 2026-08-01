Mirá el 1x1 de San Martín en la derrota 2 a 1 contra Nueva Chicago en Mataderos

San Martín volvió a irse con las manos vacías de Mataderos. El equipo de Alejandro Orfila cayó 2 a 1 frente a Nueva Chicago en un partido que dominó durante varios pasajes, pero que terminó condicionado por la expulsión de Santiago Briñone y una desatención defensiva en una pelota parada. Mauro Verón marcó el empate transitorio para el "Santo", que sumó su segunda derrota consecutiva.