Por temor a una crecida histórica, cerrarán la Garganta del Diablo durante 40 días y desmontarán las pasarelas

Resumen para apurados
- El Parque Nacional Iguazú cerrará la Garganta del Diablo desde el 3 de agosto por 40 días para desmontar pasarelas ante la previsión de crecidas históricas del río.
- La infraestructura se desmontará preventivamente para evitar daños como en octubre de 2023, cuando el río destruyó 79 tramos. El resto del parque seguirá abierto.
- Esta medida inédita busca resguardar el patrimonio turístico ante el fenómeno de El Niño, mientras la provincia prepara planes de contingencia por crecidas extremas.
El Parque Nacional Iguazú se prepara para un escenario excepcional. Desde este lunes 3 de agosto, el acceso a la Garganta del Diablo permanecerá cerrado durante 40 días como parte de un operativo preventivo destinado a proteger las pasarelas y barandas metálicas del principal atractivo de las Cataratas del Iguazú.
La decisión fue adoptada ante los pronósticos que anticipan importantes crecidas del río Iguazú durante los próximos meses y representa una estrategia inédita para el área protegida: en lugar de esperar la llegada del agua y retirar las defensas cuando el caudal ya sea elevado, las autoridades desmontarán la infraestructura de manera anticipada para trasladarla a depósitos seguros.
La medida fue presentada oficialmente por representantes de la Administración de Parques Nacionales y la empresa concesionaria Iguazú Argentina S.A., que remarcaron que el operativo busca evitar que se repita el impacto provocado por la extraordinaria crecida de octubre de 2023.
En aquella oportunidad, la fuerza del río arrasó con 79 tramos de pasarelas y dejó inutilizado durante nueve meses el recorrido hacia la Garganta del Diablo. Ahora, con los pronósticos de nuevas crecidas de gran magnitud, la estrategia apunta a preservar la infraestructura antes de que el avance del agua pueda provocar daños.
“En este contexto de alta afluencia turística, y en función de las proyecciones meteorológicas asociadas al fenómeno El Niño (ENOS), se avanzó en medidas preventivas para resguardar la infraestructura del Área Cataratas”, explicó Iguazú Argentina S.A.
La empresa señaló además que los pronósticos y análisis técnicos realizados sobre la cuenca anticipan “crecidas del río Iguazú en los próximos meses”. Los organismos encargados del monitoreo climático e hidrológico del sistema fluvial en Brasil también proyectan caudales elevados para septiembre y octubre, con posibilidades de inundaciones extraordinarias que podrían afectar la infraestructura ubicada en el sector de la Garganta del Diablo.
Qué pasará con el Parque Nacional Iguazú
El cierre será exclusivamente para el acceso a la Garganta del Diablo. El resto del Parque Nacional Iguazú continuará funcionando con normalidad para los visitantes.
Según explicó el intendente del área protegida, José María Hervás, permanecerán habilitados el Centro de Visitantes Yvyrá Retá, Territorio Yaguareté, el Tren Ecológico de la Selva, los circuitos Inferior y Superior, el Sendero Verde y el Sendero Macuco.
También continuarán disponibles la muestra histórica del Viejo Hotel Cataratas, además de las tiendas y los espacios gastronómicos del complejo.
El anuncio fue encabezado por Hervás junto al director Nacional de Operaciones de la Administración de Parques Nacionales, José Albrizio; la gerente general de Iguazú Argentina, Carol Da Rosa; y el titular del ITUREM, Leopoldo Lucas.
Misiones también se prepara ante la crecida de los ríos
El escenario de alerta no se limita al área de las Cataratas. El Gobierno de Misiones puso en marcha un esquema de contingencia ante las previsiones de intensas precipitaciones y el consecuente aumento de los niveles de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú.
El riesgo alcanza especialmente a las localidades ubicadas en zonas ribereñas, donde las crecidas podrían generar la necesidad de evacuaciones.
En ese contexto, el gobernador Hugo Passalacqua conformó un comité de emergencia destinado a coordinar medidas preventivas con los municipios y reforzar el monitoreo de los caudales.
La situación también está condicionada por el manejo de las represas hidroeléctricas brasileñas y la eventual apertura de sus compuertas, un factor que puede incidir sobre el comportamiento de los ríos de la región.
Durante un encuentro reciente con especialistas de la región y del exterior, los técnicos ratificaron las perspectivas de lluvias excepcionales para los próximos meses y advirtieron que los escenarios de riesgo pueden ir de “fuertes a extremos”.