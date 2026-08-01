SociedadActualidad

Por temor a una crecida histórica, cerrarán la Garganta del Diablo durante 40 días y desmontarán las pasarelas

El Parque Nacional Iguazú decidió retirar y poner a resguardo la infraestructura ante los pronósticos de fuertes crecidas del río Iguazú.

Cerrarán de forma preventiva la Garganta del Diablo por crecidas del río Iguazú.
Cerrarán de forma preventiva la Garganta del Diablo por crecidas del río Iguazú.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Parque Nacional Iguazú cerrará la Garganta del Diablo desde el 3 de agosto por 40 días para desmontar pasarelas ante la previsión de crecidas históricas del río.
  • La infraestructura se desmontará preventivamente para evitar daños como en octubre de 2023, cuando el río destruyó 79 tramos. El resto del parque seguirá abierto.
  • Esta medida inédita busca resguardar el patrimonio turístico ante el fenómeno de El Niño, mientras la provincia prepara planes de contingencia por crecidas extremas.
Resumen generado con IA

El Parque Nacional Iguazú se prepara para un escenario excepcional. Desde este lunes 3 de agosto, el acceso a la Garganta del Diablo permanecerá cerrado durante 40 días como parte de un operativo preventivo destinado a proteger las pasarelas y barandas metálicas del principal atractivo de las Cataratas del Iguazú.

La decisión fue adoptada ante los pronósticos que anticipan importantes crecidas del río Iguazú durante los próximos meses y representa una estrategia inédita para el área protegida: en lugar de esperar la llegada del agua y retirar las defensas cuando el caudal ya sea elevado, las autoridades desmontarán la infraestructura de manera anticipada para trasladarla a depósitos seguros.

La medida fue presentada oficialmente por representantes de la Administración de Parques Nacionales y la empresa concesionaria Iguazú Argentina S.A., que remarcaron que el operativo busca evitar que se repita el impacto provocado por la extraordinaria crecida de octubre de 2023.

En aquella oportunidad, la fuerza del río arrasó con 79 tramos de pasarelas y dejó inutilizado durante nueve meses el recorrido hacia la Garganta del Diablo. Ahora, con los pronósticos de nuevas crecidas de gran magnitud, la estrategia apunta a preservar la infraestructura antes de que el avance del agua pueda provocar daños.

“En este contexto de alta afluencia turística, y en función de las proyecciones meteorológicas asociadas al fenómeno El Niño (ENOS), se avanzó en medidas preventivas para resguardar la infraestructura del Área Cataratas”, explicó Iguazú Argentina S.A.

La empresa señaló además que los pronósticos y análisis técnicos realizados sobre la cuenca anticipan “crecidas del río Iguazú en los próximos meses”. Los organismos encargados del monitoreo climático e hidrológico del sistema fluvial en Brasil también proyectan caudales elevados para septiembre y octubre, con posibilidades de inundaciones extraordinarias que podrían afectar la infraestructura ubicada en el sector de la Garganta del Diablo.

Qué pasará con el Parque Nacional Iguazú

El cierre será exclusivamente para el acceso a la Garganta del Diablo. El resto del Parque Nacional Iguazú continuará funcionando con normalidad para los visitantes.

Según explicó el intendente del área protegida, José María Hervás, permanecerán habilitados el Centro de Visitantes Yvyrá Retá, Territorio Yaguareté, el Tren Ecológico de la Selva, los circuitos Inferior y Superior, el Sendero Verde y el Sendero Macuco.

También continuarán disponibles la muestra histórica del Viejo Hotel Cataratas, además de las tiendas y los espacios gastronómicos del complejo.

El anuncio fue encabezado por Hervás junto al director Nacional de Operaciones de la Administración de Parques Nacionales, José Albrizio; la gerente general de Iguazú Argentina, Carol Da Rosa; y el titular del ITUREM, Leopoldo Lucas.

Cataratas del Iguazú. Cataratas del Iguazú.

Misiones también se prepara ante la crecida de los ríos

El escenario de alerta no se limita al área de las Cataratas. El Gobierno de Misiones puso en marcha un esquema de contingencia ante las previsiones de intensas precipitaciones y el consecuente aumento de los niveles de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú.

El riesgo alcanza especialmente a las localidades ubicadas en zonas ribereñas, donde las crecidas podrían generar la necesidad de evacuaciones.

En ese contexto, el gobernador Hugo Passalacqua conformó un comité de emergencia destinado a coordinar medidas preventivas con los municipios y reforzar el monitoreo de los caudales.

La situación también está condicionada por el manejo de las represas hidroeléctricas brasileñas y la eventual apertura de sus compuertas, un factor que puede incidir sobre el comportamiento de los ríos de la región.

Durante un encuentro reciente con especialistas de la región y del exterior, los técnicos ratificaron las perspectivas de lluvias excepcionales para los próximos meses y advirtieron que los escenarios de riesgo pueden ir de “fuertes a extremos”.

Temas BrasilMisionesCataratas del Iguazú
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Una amante respaldaría la versión del médico acusado de un crimen en Termas de Río Hondo
1

Una amante respaldaría la versión del médico acusado de un crimen en Termas de Río Hondo

Quiénes son los tucumanos acusados de lavar activos del Comando Vermelho
2

Quiénes son los tucumanos acusados de lavar activos del Comando Vermelho

Asaltó un drugstore en Aguilares, lo identificaron por las cámaras y lo encontraron en una situación crítica
3

Asaltó un drugstore en Aguilares, lo identificaron por las cámaras y lo encontraron en una situación crítica

Los nuevos vocales del Tribunal Oral Federal prometieron acelerar la tramitación de causas
4

Los nuevos vocales del Tribunal Oral Federal prometieron acelerar la tramitación de causas

Transporte público de pasajeros: cómo es el plan que promete mejorar el servicio
5

Transporte público de pasajeros: cómo es el plan que promete mejorar el servicio

Ranking notas premium
Por qué se dice que nos estamos volviendo cada vez menos inteligentes y qué tiene que ver el Mundial en todo esto
1

Por qué se dice que nos estamos volviendo cada vez menos inteligentes y qué tiene que ver el Mundial en todo esto

Quiénes son los tucumanos acusados de lavar activos del Comando Vermelho
2

Quiénes son los tucumanos acusados de lavar activos del Comando Vermelho

Cómo habrían operado los tucumanos acusados de lavar U$S 14 millones del Comando Vermelho
3

Cómo habrían operado los tucumanos acusados de lavar U$S 14 millones del Comando Vermelho

Legislatura: una obra de desagüe quedó inmersa en la tormenta electoral
4

Legislatura: una obra de desagüe quedó inmersa en la tormenta electoral

Mahiques prometió que el juzgado federal electoral de Tucumán se cubrirá en breve
5

Mahiques prometió que el juzgado federal electoral de Tucumán se cubrirá en breve

Más Noticias
Tucumán disfruta de un fin de semana a puro sol: cuándo cambia el tiempo y vuelven las lluvias

Tucumán disfruta de un fin de semana a puro sol: cuándo cambia el tiempo y vuelven las lluvias

Calendario de pagos de ANSES en agosto 2026: todas las fechas de cobro con aumento y bono

Calendario de pagos de ANSES en agosto 2026: todas las fechas de cobro con aumento y bono

Ni caminar ni correr: el ejercicio que puede ayudar a controlar la glucosa y cuidar la salud.

Ni caminar ni correr: el ejercicio que puede ayudar a controlar la glucosa y cuidar la salud.

Por qué nunca debería cortar una llamada Spam de antemano y qué hacer en vez de rechazarlas

Por qué nunca debería cortar una llamada Spam de antemano y qué hacer en vez de rechazarlas

Vuelven las alertas por tormentas: cinco provincias están en segundo nivel de advertencia

Vuelven las alertas por tormentas: cinco provincias están en segundo nivel de advertencia

Horóscopo chino agosto: los signos que recibirán un potente impulso de renovación en el mes más intenso del año, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino agosto: los signos que recibirán un potente impulso de renovación en el mes más intenso del año, según Ludovica Squirru

La reconexión del gas: dudas en el edificio donde ocurrió la explosión

La reconexión del gas: dudas en el edificio donde ocurrió la explosión

Caña con ruda: quiénes no deben tomarla este 1 de agosto y qué recomiendan los médicos

Caña con ruda: quiénes no deben tomarla este 1 de agosto y qué recomiendan los médicos

Comentarios