Por temor a una crecida histórica, cerrarán la Garganta del Diablo durante 40 días y desmontarán las pasarelas

La decisión fue adoptada ante los pronósticos que anticipan importantes crecidas del río Iguazú durante los próximos meses y representa una estrategia inédita para el área protegida: en lugar de esperar la llegada del agua y retirar las defensas cuando el caudal ya sea elevado, las autoridades desmontarán la infraestructura de manera anticipada para trasladarla a depósitos seguros.