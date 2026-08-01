Seguridad

Tragedia en una ruta bonaerense: siete muertos, entre ellos tres menores, tras un choque frontal

Las víctimas fallecieron en el acto. Hay un herido grave que permanece internado con pronóstico reservado.

Fatal choque en la ruta 192.
Fatal choque en la ruta 192.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Siete personas murieron anoche en la ruta 192, entre Exaltación de la Cruz y Torres, tras chocar de frente un auto y un camión por causas bajo investigación.
  • Ocho personas viajaban en el auto siniestrado; siete murieron en el acto y un joven sobrevivió gravemente herido. Los dos ocupantes del camión resultaron ilesos.
  • La fiscalía imputó el hecho como homicidio culposo y ordenó pericias a la Policía Científica para determinar la mecánica del hecho y deslindar responsabilidades.
Resumen generado con IA

Siete personas murieron, entre ellas tres menores de edad, como consecuencia de un violento choque frontal ocurrido anoche en la ruta provincial 192, a la altura del kilómetro 122, entre el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz y la localidad de Torres.

El siniestro tuvo como protagonistas a un camión Mercedes Benz y un Chevrolet Chevette en el que viajaban alrededor de ocho personas. Por causas que todavía son investigadas, ambos vehículos colisionaron de frente y el impacto provocó una tragedia.

En el auto viajaban Emiliano Moreira, de 32 años; Tamara Alverneque, de 35; Ludmila Fredes, de 20; Santiago Fredes, de 19; Milagros Moreira, de 15; Josefina Moreira, de 12; y Martín Moreira, de 10. Todos murieron como consecuencia de las heridas sufridas en el choque.

El único sobreviviente que se encontraba en el Chevrolet fue identificado como Ignacio Sobot, de 21 años. El joven fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona debido a las heridas de consideración que sufrió y permanecía internado con pronóstico reservado.

El camión era conducido por Juan Bautista Rodríguez, de 22 años, quien viajaba acompañado por Mariano Humberto Sandi. Ambos resultaron ilesos tras la colisión.

Personal médico llegó hasta el lugar del accidente y constató los fallecimientos. Mientras tanto, el tránsito sobre la ruta provincial 192 permaneció parcialmente interrumpido para permitir el trabajo de los peritos de la Policía Científica de Campana, que realizaron las tareas correspondientes para determinar cómo ocurrió el choque.

La investigación quedó en manos del fiscal Matías Nogueira, de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio de Exaltación de la Cruz. El funcionario judicial caratuló el expediente como homicidio culposo y ordenó la realización de las autopsias, cuyo horario será definido en la Morgue de Policía de Campana.

Ahora, los investigadores buscan establecer las circunstancias que provocaron el impacto frontal y determinar las responsabilidades correspondientes.

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