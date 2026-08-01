Tragedia en una ruta bonaerense: siete muertos, entre ellos tres menores, tras un choque frontal

En el auto viajaban Emiliano Moreira, de 32 años; Tamara Alverneque, de 35; Ludmila Fredes, de 20; Santiago Fredes, de 19; Milagros Moreira, de 15; Josefina Moreira, de 12; y Martín Moreira, de 10. Todos murieron como consecuencia de las heridas sufridas en el choque.