Conmebol pidió más información a la FIFA por el polémico proyecto de Gianni Infantino
La entidad sudamericana evitó sumarse al rechazo impulsado por la UEFA, la Concacaf y la AFC. Antes de tomar una posición sobre la propuesta comercial, reclamó precisiones sobre su estructura, gobernanza y posibles efectos.
Resumen para apurados
- La Conmebol solicitó hoy a la FIFA precisiones sobre el proyecto comercial de Gianni Infantino para decidir su postura en Sudamérica, marcando distancia del rechazo de UEFA.
- La propuesta busca vender hasta el 30% de activos de la FIFA a inversores privados por 10.000 millones de dólares, generando la oposición de confederaciones como UEFA y Concacaf.
- Con un plazo de 53 días para expedirse, la decisión definirá el futuro esquema financiero del fútbol mundial y medirá la unidad política entre las confederaciones.
La Conmebol decidió actuar con cautela frente al conflicto abierto entre la FIFA y varias de las principales confederaciones del mundo por el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE). Mediante un comunicado titulado “Primero está el fútbol”, la entidad sudamericana solicitó mayor información antes de definir si respaldará la propuesta impulsada por Gianni Infantino.
A diferencia de la UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), que manifestaron un rechazo contundente, la organización presidida por Alejandro Domínguez evitó adoptar una postura definitiva. En cambio, abrió un proceso de consultas con sus asociaciones miembro y convocó a una reunión de su Consejo para analizar los alcances del proyecto.
“Desde que la Conmebol tomó conocimiento de la propuesta, inició un proceso de consultas con sus asociaciones miembro y convocó a una reunión de su Consejo con el único propósito de analizarla y evaluarla con la responsabilidad y el rigor que el tema exige”, explicó la entidad.
Además, la confederación sudamericana reclamó precisiones antes de pronunciarse. “La Conmebol solicitó a la FIFA información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto FFE”, informó.
El millonario proyecto que divide al fútbol mundial
La propuesta de Infantino contempla la creación de una empresa destinada a administrar los negocios vinculados con las principales competencias organizadas por la FIFA, entre ellas el Mundial de selecciones y el Mundial de Clubes. El proyecto incluye la venta de entre el 20% y el 30% de sus acciones a inversores privados.
La FIFA presentó un paquete económico de U$S10.000 millones en caso de que la iniciativa sea aprobada. La cifra supera ampliamente los U$S2.700 millones proyectados si se mantiene el actual modelo de financiamiento.
Las federaciones cuentan con un plazo de 53 días para respaldar la venta de acciones de la Copa del Mundo. Según la advertencia de la FIFA, quienes rechacen el proyecto quedarían excluidos del nuevo esquema financiero.
En medio de esa tensión, la Conmebol remarcó que los intereses económicos no deben imponerse sobre el deporte. “Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia. El fútbol siempre está primero”, sostuvo.
“La Conmebol reafirma que su prioridad será siempre el fútbol, sus valores, su gente y la pasión que lo convierte en el deporte más popular del mundo”, agregó.
Finalmente, la entidad sudamericana pidió evitar una ruptura entre las organizaciones. “La Conmebol hace un llamado a la unidad de toda la familia del fútbol y a anteponer siempre el fútbol por encima de cualquier otro interés”, concluyó.