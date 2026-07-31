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Hallaron a un hombre que pasó 10 días perdido en los cerros de Salta: lo internaron por deshidratación y agotamiento

Diego Armando Argañaraz era buscado desde hacía más de una semana tras desaparecer en los Valles Calchaquíes.

SALTA. Diego Armando Argañaraz se perdió mientras caminaba por los Valles Calchaquíes.
SALTA. Diego Armando Argañaraz se perdió mientras caminaba por los Valles Calchaquíes. FOTO/ QUÉ PASA SALTA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Este viernes hallaron con vida a Diego Argañaraz tras pasar 10 días perdido en los cerros de Cafayate, Salta, donde se extravió mientras recorría los Valles Calchaquíes.
  • El hombre logró llegar por sus propios medios a la casa de un conocido en el paraje Santa Bárbara, desde donde avisaron a la policía que desplegaba un operativo de búsqueda.
  • Tras finalizar el operativo policial, Argañaraz permanece internado en el Hospital de Cafayate con deshidratación y agotamiento, mientras se investigan las causas del hecho.
Resumen generado con IA

Después de 10 días de intensa búsqueda, Diego Armando Argañaraz fue encontrado con vida este viernes en los cerros de Cafayate, en la provincia de Salta. El hombre presentaba signos de deshidratación y agotamiento, por lo que fue trasladado al hospital local, donde quedó internado para recibir atención médica y ser sometido a distintos estudios.

Argañaraz era buscado desde hacía más de una semana, luego de desaparecer mientras recorría la zona de los Valles Calchaquíes.

La noticia de su aparición fue comunicada por su madre, quien se contactó con las autoridades para informar que había sido localizado. A partir de ese aviso, efectivos de la Policía de Salta y personal de salud se dirigieron hasta el paraje Santa Bárbara para asistirlo.

Al llegar al lugar, los agentes comprobaron que el hombre se encontraba consciente, aunque evidenciaba un importante cuadro de agotamiento y deshidratación como consecuencia de los días que permaneció perdido en los cerros.

Tras recibir las primeras atenciones en el lugar, fue trasladado en ambulancia al Hospital de Cafayate, donde continúa internado mientras los médicos realizan estudios para determinar su estado general de salud.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, Argañaraz se habría extraviado por motivos que aún son materia de investigación mientras recorría el sector sur de los cerros de los Valles Calchaquíes.

Luego de permanecer varios días perdido, logró regresar por sus propios medios hasta la vivienda de una familia conocida, ubicada en el paraje Santa Bárbara.

Desde ese lugar dieron aviso a sus familiares y a las autoridades, lo que permitió dar por finalizado el operativo de búsqueda que durante diez días movilizó a distintas áreas de la Policía de Salta.

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