Tucumán Central inicia la Reválida con una final por la permanencia ante Gimnasia de Concepción
El "Rojo" visitará este domingo, desde las 15.30, a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay en el arranque de la Zona A de la Fase Reválida del Torneo Federal A. El equipo de Walter Arrieta buscará empezar con un triunfo y romper su deuda como visitante.
Resumen para apurados
- Tucumán Central visitará este domingo a Gimnasia de Concepción del Uruguay a las 15:30 por la fecha 1 del Torneo Federal A para luchar por la permanencia en la categoría.
- El equipo tucumano busca romper su mala racha como visitante tras una irregular fase previa. El DT Walter Arrieta realizará dos cambios obligatorios en la formación titular.
- Sumar en Entre Ríos será clave para afrontar las ocho fechas de la Reválida con un envión anímico positivo, en un torneo donde el margen de error para no descender es mínimo.
Llegó la hora de la verdad para Tucumán Central. Después de una primera fase en la que logró hacerse fuerte como local, pero no pudo trasladar ese rendimiento a condición de visitante, el equipo de Villa Alem comenzará este domingo una nueva historia en el Torneo Federal A. Desde las 15.30 enfrentará a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, en el estadio Manuel y Ramón Núñez, por la primera fecha de la Zona A de la Fase Reválida.
Será el comienzo de un torneo aparte. Ocho fechas en las que cada punto tendrá un valor determinante y en las que el principal objetivo será asegurar la permanencia en la categoría. Con ese desafío por delante, el plantel dirigido por Walter Arrieta emprendió viaje hacia Entre Ríos con la ilusión de arrancar sumando fuera de casa, una materia pendiente durante la etapa inicial del campeonato.
Durante la primera parte del certamen, el "Rojo" mostró personalidad jugando en Tucumán, donde construyó la mayor parte de los puntos que le permitieron llegar con vida a esta instancia. Sin embargo, la deuda estuvo lejos de casa, por lo que conseguir un resultado positivo en el debut de la Reválida significaría un importante envión anímico para afrontar lo que viene.
El entrenador definió una delegación de 20 futbolistas para afrontar el compromiso y tendrá dos modificaciones con respecto al último partido. Rodrigo Palomino reemplazará al suspendido Nahuel Duarte, quien debe cumplir una fecha de sanción tras su expulsión en la última jornada de la fase inicial, mientras que Tomás Delgado ingresará en lugar de Brahian Collante que esta lesionado.
Entre las novedades de la lista también aparece Francisco Gramajo, quien ya dejó atrás su lesión y volverá a estar entre los convocados, ampliando las variantes con las que contará el cuerpo técnico para un tramo decisivo de la temporada.
Arrieta sabe que el debut no será sencillo. Gimnasia también jugará una verdadera final por la permanencia y buscará imponer condiciones desde el inicio en su estadio. Por eso, el entrenador tucumano imagina un partido con un desarrollo similar a los que disputó su equipo como visitante durante la fase inicial.
"Creo que será igual que los partidos que jugamos de visitante en la fase anterior. Será un rival que saldrá a buscar el partido y nosotros tenemos que saber aprovechar esa desesperación", explicó el DT, convencido de que la inteligencia táctica y la eficacia en los momentos decisivos serán claves para conseguir un buen resultado.
El técnico también analizó lo que representa la Reválida, una instancia donde los errores suelen pagarse caro y en la que será fundamental mantener la regularidad.
"Creo que será una fase muy dura, donde hay que saber aprovechar los momentos en cada partido y tratar de sacar todos los puntos de local", sostuvo Arrieta, dejando en claro que el objetivo será sumar siempre que sea posible, aunque sin perder de vista la importancia de hacerse fuerte en casa.
Enfrente estará un Gimnasia de Concepción del Uruguay que también afronta esta etapa con la obligación de permanecer en la categoría. El conjunto dirigido por Martín Pinilla intentará aprovechar la localía para comenzar con una victoria y tomar confianza de cara a un certamen que promete ser intenso y muy parejo.
Para Tucumán Central será una buena oportunidad de empezar a cambiar una tendencia que lo acompañó durante buena parte del año. Si logra sumar en Entre Ríos, no sólo dará un paso importante en la tabla de la Reválida, sino que también fortalecerá la confianza de un plantel que sabe que el margen de error será mínimo hasta el final del campeonato.
Formaciones
Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay): Emilio Rébora; Juan Casares, Jonathan Benítez, Facundo Laumann y Nicolás Gómez; Juan Manuel Rodríguez, Agustín Favre, Lautaro Altamirano y Nicolás Germanier; Micael Bogado y Luis Vila. DT: Martín Pinilla.
Tucumán Central: Daniel Moyano; Lautaro Herrera, Patricio Krupoviesa, Rodrigo Palomino y Maximiliano Martínez; Matías Smith, César Abregú, Matías Perdigón y Tomás Delgado; Valentín Montenegro y Felipe Estrada. DT: Walter Arrieta. Cancha: Manuel y Ramón Núñez (Concepción del Uruguay). Hora: 15.30.
Árbitro: Diego Saúl Novelli (Tandil).