Tucumán Central inicia la Reválida con una final por la permanencia ante Gimnasia de Concepción

Llegó la hora de la verdad para Tucumán Central. Después de una primera fase en la que logró hacerse fuerte como local, pero no pudo trasladar ese rendimiento a condición de visitante, el equipo de Villa Alem comenzará este domingo una nueva historia en el Torneo Federal A. Desde las 15.30 enfrentará a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, en el estadio Manuel y Ramón Núñez, por la primera fecha de la Zona A de la Fase Reválida.