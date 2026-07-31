“Nunca me sentí discriminado”: la reflexión de “Kiki” Ramos sobre el racismo en Argentina

Stephen “Kiki” Ramos debutó con un gol en la Selección Sub-17 y, después del empate 1-1 frente a Ecuador, brindó una entrevista en la que habló sobre su historia personal y su experiencia desde que llegó al país. Nacido en Haití y adoptado por una familia argentina, el extremo de Vélez Sarsfield aseguró que nunca sufrió episodios de discriminación.