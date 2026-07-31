María Carmen Bruchmann, una vida entre el golf y el desafío de organizar el Abierto del Norte Copa "Marusa Cossio"

Su relación con el golf comenzó a los 11 años, cuando su padre Carlos Bruchmann la llevó por primera vez a practicarlo. Apenas dos años más tarde ya participaba en torneos y empezaba a construir una trayectoria que se extendería durante décadas. En aquella época, la presencia femenina en las canchas era mucho menor, aunque en el club encontró una figura que le permitió comprobar hasta dónde podía llegar una golfista tucumana.