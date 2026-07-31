María Carmen Bruchmann, una vida entre el golf y el desafío de organizar el Abierto del Norte Copa "Marusa Cossio"
La jugadora tucumana integra junto con Susana Nougués y Celina Mora la comisión de damas encargada del certamen. Este fin de semana también competirá en el Country del Jockey Club, donde se desarrollarán tres torneos simultáneos.
Resumen para apurados
- María Carmen Bruchmann coorganiza y compite este fin de semana en el Abierto del Norte de Damas en Tucumán para promover el golf femenino con 90 participantes de todo el país.
- Tras décadas en el deporte, Bruchmann integra la comisión del Jockey Club. El evento de 36 hoyos combina tres certámenes nacionales y regionales con 53 golfistas de otras provincias.
- El certamen clasificará a las tres mejores jugadoras locales a la final de Termas de Río Hondo, consolidando el crecimiento y recambio generacional del golf femenino regional.
María Carmen Bruchmann ocupará dos lugares diferentes cuando comience el Abierto del Norte para Damas Copa “Marusa Cossío”. Será una de las encargadas de recibir a las participantes, controlar que cada detalle organizativo funcione y conseguir que quienes viajaron hasta Tucumán se sientan como en casa. Sin embargo, también deberá preparar sus palos, pararse frente a la pelota y competir en una cancha que forma parte de su vida.
Su relación con el golf comenzó a los 11 años, cuando su padre Carlos Bruchmann la llevó por primera vez a practicarlo. Apenas dos años más tarde ya participaba en torneos y empezaba a construir una trayectoria que se extendería durante décadas. En aquella época, la presencia femenina en las canchas era mucho menor, aunque en el club encontró una figura que le permitió comprobar hasta dónde podía llegar una golfista tucumana.
“Había pocas mujeres que jugaban, pero tuvimos a una gran jugadora como Marusa Cossío, que supo representar a la provincia y al país en varias oportunidades”, destacó. Su nombre no pasa inadvertido en esta edición debido a que la Copa Challenger destinada a la ganadora scratch lleva el nombre de aquella referente.
El acompañamiento de su padre fue determinante durante sus primeros años. No solamente la introdujo en el deporte, sino que también estuvo presente cuando comenzó a salir de Tucumán para medirse con jugadoras de otros lugares del país. “Fue fundamental en mis años de golf. Me acompañaba a jugar torneos nacionales en otras provincias”, expresó.
Con el paso del tiempo, su manera de vivir la actividad fue cambiando. La preparación intensa y la búsqueda permanente de resultados cedieron espacio a otra clase de disfrute. “Hoy me encuentro en otro lugar respecto de cuando era joven. Antes le dedicaba mucho tiempo a prepararme; ahora disfruto pasar una buena tarde de golf con amigas”, explicó.
Bruchmann continúa jugando, pero también asumió el compromiso de generar nuevos espacios para el golf femenino. Actualmente integra junto con Susana Nougués y Celina Mora la comisión de damas del Jockey Club de Tucumán, responsable de organizar la quinta edición del Abierto del Norte. Bruchmann precisó que la nómina cuenta con 90 jugadoras, de las cuales 53 llegarán desde otras provincias. Habrá representantes de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza y San Luis.
“Para las damas tucumanas, tener un torneo de nivel nacional es todo un orgullo”, remarcó.
El campeonato tendrá la particularidad de reunir tres competencias. Además del Abierto del Norte, se desarrollará una fecha del Tour Nacional de Damas Mid Amateur, Presenior y Senior de la Asociación Argentina de Golf. También formará parte del calendario de la Federación de Golf del Norte y permitirá que las tres mejores jugadoras de la región se clasifiquen para la final que se disputará en Termas de Río Hondo.
La competencia se jugará a 36 hoyos bajo la modalidad Medal Play y estará dividida en las categorías Scratch, A, B y C. También se entregarán reconocimientos a la mejor senior mayor de 65 años, a la mejor participante con hándicap superior a 36, al Long Drive, al Mejor Approach y a las mejores tarjetas de los últimos 18 hoyos.
Hoy se disputará la primera ronda, mientras que el domingo llegará la definición, seguida por un almuerzo y la ceremonia de premiación.
Más allá de los resultados, la organización pretende que el torneo trascienda lo estrictamente deportivo. “Queremos que las damas se sientan en su casa y disfruten del paisaje, la gastronomía y un ambiente de amistad más allá de la competencia”, señaló Bruchmann, quien agradeció el respaldo de la Comisión Directiva de golf y de los patrocinadores.
Su mensaje para las nuevas generaciones resume lo aprendido desde aquella primera salida junto a su padre. “El golf me enseñó a compartir, pero sobre todo es una escuela para la vida. Requiere paciencia; es fácil ganar, pero también nos enseña a perder”, reflexionó.
“Hoy hay mucha gente joven que se acercó al golf. Les diría que es importante dedicarle tiempo, porque con trabajo se consiguen los logros”, concluyó.