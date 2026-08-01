Marilyn Monroe revive en "Flesh Impact": la película que imagina lo que nunca sucedió

Además de Johnson y Burstyn, el elenco de "Flesh Impact" incluye a Sepideh Moafi, conocida por su participación en la serie "The Pitt", así como Peter Sarsgaard, esposo de la directora. El comunicado de la producción describe la película como “una carta de amor a uno de los íconos más perdurables del cine”. La presentación mundial de la biopic está programada para septiembre durante el Festival Internacional de Cine de Venecia.