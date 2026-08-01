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Marilyn Monroe revive en "Flesh Impact": la película que imagina lo que nunca sucedió

La directora Maggie Gyllenhaal decidió explorar cómo habría transcurrido la vida de la actriz más allá de los 36 años.

CLÁSICO. El vestido blanco de La Rubia Explosiva pasó a la historia por una escena candente de la película The Seven Year Itch (1955).
CLÁSICO. El vestido blanco de "La Rubia Explosiva" pasó a la historia por una escena candente de la película "The Seven Year Itch" (1955).
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Maggie Gyllenhaal estrenará en septiembre en el Festival de Venecia el corto "Flesh Impact", que imagina la vida de Marilyn Monroe si no hubiera muerto a los 36 años.
  • El filme de 17 minutos cuenta con Dakota Johnson como la actriz en su cima y Ellen Burstyn como su versión mayor, homenajeando el mito tras su trágico final en 1962.
  • La obra busca redefinir el legado de Monroe en la cultura popular, ofreciendo una mirada inédita sobre cómo la madurez habría transformado a la icónica estrella de cine.
Resumen generado con IA

"A veces pienso que sería más fácil evitar la vejez, morir joven; pero entonces nunca completarías tu vida, ¿verdad? Nunca te conocerías plenamente a ti misma", dijo en su momento de éxito Marilyn Monroe. La actriz hizo eso: murió a los 36 años repentinamente con el mundo rendido a sus pies por el encanto y talento que se desprendía de su curvada silueta. Precisamente, su película biográfica explorará lo que no sucedió. 

Así decidió encarar la propuesta la directora de "Flesh Impact", Maggie Gyllenhaal, que además de basarse en la vida real de la actriz, tras investigar, halló que la manera de mayor excelencia de mostrar qué significó Monroe para el mundo era también pensar cómo habría transcurrido sus días más allá de la edad con la que falleció.

Protagonistas

En "Flesh Impact", Dakota Johnson interpretará a "Monroe en la cima de su fama", mientras que Ellen Burstyn protagoniza "una versión de Marilyn que el mundo nunca tuvo la oportunidad de ver", según un comunicado de prensa. Cuando Monroe murió, el Departamento de Policía de Los Ángeles calificó su deceso como "posiblemente accidental", mientras que la Oficina Forense de Los Ángeles lo consideró un "probable suicidio". 

Sin embargo, desde su desaparición física han surgido infinitas teorías que la vinculan a un posible encubrimiento. El primer adelanto fue difundido por la revista Vanity Fair, que publicó un vistazo al cortometraje de 17 minutos inspirado en la vida de la icónica estrella de Hollywood.

Su trayectoria

Monroe fue una de las principales figuras de la industria cinematográfica estadounidense durante las décadas de 1950 y principios de 1960. Entre sus películas más conocidas se encuentran “Some Like It Hot”, “How to Marry a Millionaire” y “Gentlemen Prefer Blondes”. Esta última incluye la interpretación de la canción “Diamonds Are a Girl’s Best Friend”, una de las escenas más representativas de su carrera.

Además de Johnson y Burstyn, el elenco de "Flesh Impact" incluye a Sepideh Moafi, conocida por su participación en la serie "The Pitt", así como Peter Sarsgaard, esposo de la directora. El comunicado de la producción describe la película como “una carta de amor a uno de los íconos más perdurables del cine”. La presentación mundial de la biopic está programada para septiembre durante el Festival Internacional de Cine de Venecia.

CARACTERIZADAS. Johnson y Burstyn interpretarán a Monroe. CARACTERIZADAS. Johnson y Burstyn interpretarán a Monroe. FOTO DE GÉNESIS.
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