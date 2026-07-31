Renzo Tesuri postuló al “Loco” Díaz para Boca tras su doblete en Atlético Tucumán

El particular vínculo del “Loco” Díaz con Boca

Más allá de su presente en Atlético, Díaz conserva una relación especial con los hinchas de Boca. El delantero convirtió con Lanús uno de los goles de la derrota que obligó a River a disputar la Promoción en 2011, un episodio que permanece en la memoria del fútbol argentino.