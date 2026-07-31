Renzo Tesuri postuló al “Loco” Díaz para Boca tras su doblete en Atlético Tucumán

Resumen para apurados
- Tras convertir un doblete ante Central Córdoba, el volante Renzo Tesuri recomendó a Leandro Díaz como refuerzo para Boca Juniors ante sus urgencias ofensivas.
- El pedido ocurrió tras el triunfo de Atlético Tucumán. Boca busca delanteros por su baja eficacia goleadora y Díaz ya había estado en el radar xeneize anteriormente.
- Sin negociaciones formales vigentes, la actuación del atacante reaviva la discusión sobre las opciones ofensivas que analiza la dirigencia de Boca para el mercado.
El doblete de Leandro Díaz en la victoria de Atlético frente a Central Córdoba no solamente le permitió al “Decano” sumar tres puntos. Su actuación también llevó a Renzo Tesuri a postularlo públicamente como una posible solución para los problemas ofensivos de Boca.
“El ‘Loco’ es hermoso. Estaban hablando de los nueve que quería Boca, acá hay uno”, lanzó el mediocampista tras el encuentro. El mensaje estuvo dirigido a Juan Román Riquelme, quien continúa buscando alternativas para reforzar el ataque del equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena.
Tesuri también dejó en claro que no pretende desprenderse inmediatamente de su compañero. “Siempre se habla, pero es nuestro. No se lo lleven ahora, aunque miren un poquito para el Interior, que este nueve es muy grande”, agregó entre risas.
La recomendación apareció en un momento particular para Boca, que apenas convirtió un gol en sus últimos tres partidos. La falta de eficacia llevó a la dirigencia a analizar diferentes delanteros, aunque hasta el momento ninguna de las negociaciones logró prosperar.
Díaz, de 34 años, no aparece actualmente dentro de la carpeta de candidatos manejada por el Consejo de Fútbol. Sin embargo, su nombre fue relacionado con el club en anteriores mercados de pases y su actuación ante Central Córdoba volvió a colocarlo en escena.
“Increíble, aparte las lucha todas, va a todas. La verdad que es un orgullo tenerlo como compañero y nunca te va a dejar morir”, destacó Tesuri sobre la entrega del atacante.
"ESTABAN HABLANDO DE LOS 9 QUE QUERÃA BOCA, ACÃ HAY UNO (LOCO DÃAZ). MIREN UN POQUITO PARA EL INTERIOR"— SportsCenter (@SC_ESPN) July 31, 2026
RENZO TESURI LUEGO DEL DOBLETE DEL LOCO DÃAZ VS. CENTRAL CÃRDOBA. TOP. pic.twitter.com/xDZBqoLMGK
El particular vínculo del “Loco” Díaz con Boca
Más allá de su presente en Atlético, Díaz conserva una relación especial con los hinchas de Boca. El delantero convirtió con Lanús uno de los goles de la derrota que obligó a River a disputar la Promoción en 2011, un episodio que permanece en la memoria del fútbol argentino.
Tiempo después, el atacante reveló que aquella noche ingresó al Monumental con una camiseta de Boca debajo de la de Lanús. “Sí, tenía la de Boca, pero menos mal que no la saqué. Era una falta de respeto total”, confesó.
Su historial frente a River también alimentó ese vínculo. Luego de otro triunfo conseguido en Núñez, Díaz recordó sus antecedentes con una frase cargada de picardía. “Ya gané un par de partidos acá”, sostuvo.
Por ahora, las palabras de Tesuri no se tradujeron en una negociación formal. Sin embargo, el doblete y su potente remate desde afuera del área reavivaron el debate. Mientras Boca busca un goleador, en Atlético advierten que la posible solución puede estar mucho más cerca de lo esperado.