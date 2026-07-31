El desafío que tendrá Orfila frente a Nueva Chicago: que San Martín vuelva a parecerse a sí mismo

Los partidos no siempre empiezan cuando rueda la pelota. Algunos comienzan varios días antes, en las charlas del cuerpo técnico, en las imágenes del rival que se repiten una y otra vez y en las decisiones que se toman para intentar inclinar la balanza. El de este sábado, frente a Nueva Chicago, empezó mucho antes de que el árbitro marque el inicio. Hace días que Alejandro Orfila lo juega en su cabeza, imaginando distintos escenarios para que San Martín vuelva a mostrar la versión que había empezado a construir desde su llegada.