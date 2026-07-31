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El desafío que tendrá Orfila frente a Nueva Chicago: que San Martín vuelva a parecerse a sí mismo

El técnico del "Santo" confía en que el equipo sostenga las formas que mostró como visitante ante un rival fortalecido por su localía.

ÚLTIMOS AJUSTES. Orfila dialoga con el plantel en el complejo “Natalio Mirkin” durante el entrenamiento previo al viaje para afrontar el duelo ante Nueva Chicago.
ÚLTIMOS AJUSTES. Orfila dialoga con el plantel en el complejo “Natalio Mirkin” durante el entrenamiento previo al viaje para afrontar el duelo ante Nueva Chicago.
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Alejandro Orfila dirige este sábado a San Martín ante Nueva Chicago en Mataderos, buscando recuperar la identidad futbolística del equipo tras caer ante Temperley.
  • El técnico ajustó la solidez defensiva durante la semana y destacó la vuelta de Víctor Salazar para resistir la presión alta que propondrá el rival en su cancha.
  • Este partido evaluará la capacidad de reacción del club tucumano para afianzar el proceso de Orfila y mantenerse como candidato firme en la Primera Nacional.
Resumen generado con IA

Los partidos no siempre empiezan cuando rueda la pelota. Algunos comienzan varios días antes, en las charlas del cuerpo técnico, en las imágenes del rival que se repiten una y otra vez y en las decisiones que se toman para intentar inclinar la balanza. El de este sábado, frente a Nueva Chicago, empezó mucho antes de que el árbitro marque el inicio. Hace días que Alejandro Orfila lo juega en su cabeza, imaginando distintos escenarios para que San Martín vuelva a mostrar la versión que había empezado a construir desde su llegada.

El entrenador sabe que el desafío de Mataderos excede los tres puntos. Después de cinco partidos al frente del equipo, el uruguayo consiguió imprimir una idea reconocible. San Martín recuperó orden, mostró mayor equilibrio y encontró respuestas que durante buena parte del torneo parecían lejanas. Sin embargo, la derrota frente a Temperley interrumpió ese crecimiento y dejó al descubierto aspectos que todavía necesitan consolidarse. La intención del cuerpo técnico nunca pasó por modificar el rumbo, sino por ajustar detalles sin perder la identidad.

“No podemos cambiar el camino por un resultado”, fue uno de los conceptos que dejó Orfila tras la caída en La Ciudadela. El mensaje no solo estuvo dirigido hacia afuera. También fue una forma de transmitir tranquilidad puertas adentro, convencido de que el equipo había mostrado más aciertos que errores desde su llegada. Esa postura marcó buena parte del trabajo de la semana, donde las correcciones estuvieron enfocadas en recuperar la solidez defensiva y mejorar la coordinación en los momentos en que el partido se vuelve más abierto.

Lo que le espera a San Martín en Mataderos

La visita a Mataderos ofrecerá un contexto completamente diferente. Nueva Chicago llega fortalecido por una localía que recuperó protagonismo desde la llegada de Germán Lanaro. El “Torito” encontró una identidad más agresiva, presiona alto y suele asumir el protagonismo desde los primeros minutos. Ese escenario exigirá paciencia y personalidad para atravesar un tramo inicial que promete ser intenso.

Allí aparece uno de los aspectos que Orfila más intenta transmitir. El DT no pretende que San Martín juegue todos los partidos de la misma manera. Busca que el equipo interprete cada contexto y tome las decisiones correctas según lo que proponga el rival. En Paraná esperó y golpeó en el momento indicado. Frente a Almagro asumió el protagonismo desde el comienzo y construyó una victoria convincente. En Mendoza aceptó un desarrollo más cerrado y rescató un punto. Ahora intentará que sus futbolistas vuelvan a leer correctamente el partido.

Para eso también necesitará respuestas individuales. El regreso de Víctor Salazar devuelve experiencia a una defensa que afrontará una exigencia importante por las bandas. Gabriel Carabajal aparece como uno de los futbolistas llamados a administrar los tiempos cuando San Martín consiga superar la presión inicial del local, mientras que Bruno Cabrera, Álvaro Veliez y Mauro Verón -que reemplazará a Diego Diellos suspendido por acumulación de tarjetas amarillas- deberán aprovechar los espacios que Chicago suele dejar cuando adelanta a sus laterales.

El "Santo" busca reaccionar tras el golpe en La Ciudadela

Pero el examen de esta tarde irá más allá de lo estrictamente futbolístico. San Martín también pondrá a prueba su capacidad para reaccionar. Los equipos que aspiran a pelear cosas importantes suelen distinguirse por la forma en que responden después de un golpe. Orfila lo sabe y por eso insiste en mirar el proceso antes que un resultado aislado. Su convicción es que el crecimiento llegará si el equipo sostiene las formas y mantiene la confianza en una idea que todavía está en construcción.

El partido comenzará cuando el árbitro haga sonar su silbato, pero la verdadera batalla empezó hace varios días. En cada charla, en cada corrección y en cada decisión del cuerpo técnico hubo un mismo objetivo: que San Martín vuelva a reconocerse dentro de la cancha. Si lo consigue, el resultado probablemente termine siendo una consecuencia.

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