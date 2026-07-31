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Golpe para San Lorenzo: el "Perrito" Barrios sufrió una severa lesión ligamentaria y será baja por varios meses

El delantero padeció la rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante la práctica de este jueves. El "Ciclón" pierde a una pieza importante del plantel en pleno inicio del Torneo Clausura.

DESAZÓN. Nahuel Barrios estará fuera de las canchas por varios meses.
DESAZÓN. Nahuel Barrios estará fuera de las canchas por varios meses.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Nahuel Barrios, delantero de San Lorenzo, sufrió este jueves la rotura parcial del ligamento cruzado de la rodilla derecha durante un ensayo y será baja por varios meses.
  • La baja afecta al DT Néstor Gorosito en el Clausura 2026 y agrava una racha de lesiones graves tras las roturas sufridas por Gastón Hernández y Ezequiel Cerutti en abril.
  • El cuerpo médico definirá el tratamiento de recuperación mientras San Lorenzo pierde a un recambio clave en ataque para afrontar lo que resta de la competencia oficial.
Resumen generado con IA

Las buenas sensaciones que había dejado el primer triunfo de San Lorenzo en el Torneo Clausura 2026 —un 1-0 sobre Gimnasia de Mendoza en el Nuevo Gasómetro— se opacaron de manera abrupta. Durante el entrenamiento matutino de este jueves, el atacante Nahuel "Perrito" Barrios sufrió una severa dolencia en su rodilla derecha. Horas más tarde, los estudios médicos constataron la rotura parcial del ligamento cruzado anterior, según confirmó la propia institución de Boedo a través de sus canales oficiales.

"Durante el entrenamiento de este jueves, Nahuel Barrios sufrió la rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Los estudios posteriores constataron la lesión. Entre el cuerpo médico y el jugador se definirá en los próximos días el mejor camino hacia su recuperación", detalló el comunicado emitido por el club, que concluyó con un mensaje de aliento: "¡Fuerza, Perrito!".

Por su parte, el futbolista se manifestó en sus redes sociales mediante un mensaje de fe y resiliencia en su cuenta de Instagram: “A veces llegan a tu vida situaciones difíciles, entonces te preguntas: ¿Por qué a mí? ¿Otra vez yo? ¿Solo a mí me pasan estas cosas? Dios te da solo una respuesta... Porque sé que eres fuerte”.

La consideración de Gorosito y sus números en la temporada

La baja del atacante de 28 años representa un contratiempo severo para el director técnico Néstor Gorosito. Tras su regreso a principios de 2026 luego de finalizar su préstamo en Barracas Central, Barrios venía ganando terreno dentro del plantel profesional y sumaba minutos como una alternativa importante en el frente de ataque.

Durante la presente temporada, el "Perrito" disputó 16 compromisos oficiales —10 como titular— y registró dos asistencias. En el arranque de este segundo semestre había participado en los tres encuentros del equipo: ingresó desde el banco de suplentes en la eliminación de Copa Argentina ante Deportivo Riestra, en la derrota frente a Lanús y en la reciente victoria ante el conjunto mendocino.

Una racha negra de lesiones graves en Boedo

El imponderables sufrido por Barrios se suma a una seguidilla preocupante de lesiones graves que afecta al plantel azulgrana en un breve lapso de tiempo. En el mes de abril, durante el enfrentamiento ante Boca Juniors en La Bombonera, tanto Gastón Hernández como Ezequiel Cerutti sufrieron la misma ruptura ligamentaria con apenas minutos de diferencia. Ambos futbolistas continúan transitando sus procesos de rehabilitación, con la expectativa de poder reincorporarse a la actividad oficial hacia el cierre del año.

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