Golpe para San Lorenzo: el "Perrito" Barrios sufrió una severa lesión ligamentaria y será baja por varios meses

El imponderables sufrido por Barrios se suma a una seguidilla preocupante de lesiones graves que afecta al plantel azulgrana en un breve lapso de tiempo. En el mes de abril, durante el enfrentamiento ante Boca Juniors en La Bombonera, tanto Gastón Hernández como Ezequiel Cerutti sufrieron la misma ruptura ligamentaria con apenas minutos de diferencia. Ambos futbolistas continúan transitando sus procesos de rehabilitación, con la expectativa de poder reincorporarse a la actividad oficial hacia el cierre del año.