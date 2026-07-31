Sorpresa en el ATP de Los Cabos: Francisco Cerúndolo perdió con Arthur Gea y quedó eliminado

Resumen para apurados
- El tenista argentino Francisco Cerúndolo quedó eliminado en cuartos del ATP de Los Cabos, México, al caer sorpresivamente ante el francés Arthur Gea por 6-7, 6-4 y 6-0.
- El argentino, top 20 y máximo favorito del torneo, ganó un ajustado primer set, pero sufrió cinco quiebres ante el número 127 del mundo y cayó con un contundente 6-0 final.
- Tras perder la oportunidad de sumar su tercer título del año, Cerúndolo viajará al Masters 1000 de Toronto para defender puntos en la antesala del US Open.
Francisco Cerúndolo sufrió una inesperada derrota en el ATP 250 de Los Cabos y quedó eliminado en los cuartos de final. El argentino, máximo favorito tras las tempranas caídas de varios candidatos al título, perdió con el francés Arthur Gea por 6-7 (11), 6-4 y 6-0, luego de 20 horas y 40 minutos de juego.
El resultado representa una de las sorpresas del torneo mexicano, disputado sobre canchas rápidas, ya que Cerúndolo llegaba como el mejor ubicado del cuadro tras las eliminaciones de Jiri Lehecka, Luciano Darderi y Karen Khachanov.
El porteño, actual número 20 del ranking ATP y mejor tenista argentino de la actualidad, tenía una buena posibilidad de conquistar el sexto título de su carrera y el tercero de la temporada, después de sus consagraciones en el Argentina Open y en Queen's.
Incluso había conseguido avanzar a los cuartos de final tras el retiro del estadounidense Tristan Boyer en la ronda anterior, cuando el encuentro todavía estaba abierto.
Sin embargo, no logró sostener el nivel frente a Gea y terminó despidiéndose antes de lo esperado.
Un partido que cambió por completo después del primer set
El desarrollo comenzó muy parejo. Ninguno de los dos jugadores lograba imponer condiciones y las oportunidades de quiebre eran escasas.
Cerúndolo consiguió romper el saque de su rival cuando el primer parcial entraba en su definición y quedó con la posibilidad de cerrarlo con su servicio. Pero no pudo confirmar la ventaja y todo se resolvió en un extenso tie-break.
Después de 24 puntos, el argentino se quedó con el desempate por 7-6 (11) y parecía encaminar el partido.
Sin embargo, el encuentro cambió completamente a partir del segundo set.
Gea elevó su nivel, consiguió un quiebre decisivo en el noveno game y se llevó el parcial por 6-4 para igualar el marcador.
El tercer set mostró una diferencia mucho mayor. El francés tomó definitivamente el control del partido, aprovechó los errores de Cerúndolo y quebró su servicio en tres oportunidades consecutivas para cerrar el encuentro con un contundente 6-0.
El argentino terminó con dos aces, sin dobles faltas y un 75 % de primeros servicios, aunque sufrió cinco quiebres a lo largo del partido y sólo pudo romper el saque de Gea una vez.
El próximo desafío de Cerúndolo
Tras la eliminación en México, Cerúndolo continuará con la gira norteamericana sobre cemento y tendrá como próximo compromiso el Masters 1000 de Toronto.
Allí defenderá los puntos correspondientes a los octavos de final alcanzados en la edición 2025, en el inicio de una etapa clave de la temporada rumbo al US Open.