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Tierra del Fuego: la industria perdió más de 3.100 empleos en un año y profundiza su crisis

Un informe oficial reveló que el empleo industrial cayó un 32,5% interanual en junio de 2026. La electrónica, principal actividad de la provincia, fue el sector más afectado por la retracción.

Tierra del Fuego: la industria perdió más de 3.100 empleos en un año y profundiza su crisis
Hace 20 Min

Resumen para apurados

  • En junio de 2026, la industria de Tierra del Fuego perdió 3.161 empleos en un año por la retracción de la actividad productiva, según informó el IPIEC.
  • El sector electrónico encabezó la crisis con un recorte del 35,7% de su personal. Rubros como confección, pesca, textil y plástico también registraron severos retrocesos.
  • Las cifras consolidan el deterioro del principal polo fabril del país durante el primer semestre, amenazando la estabilidad económica y laboral de la provincia.
Resumen generado con IA

La industria de Tierra del Fuego atraviesa uno de sus momentos más críticos de los últimos años. Según el último informe del Instituto Provincial de Análisis e Investigación Estadística y Censos (IPIEC), el sector perdió 3.161 puestos de trabajo en apenas un año, lo que representa una caída interanual del 32,48% en el empleo registrado.

En junio de 2026, las industrias alcanzadas por el subrégimen de promoción de la Ley 19.640 empleaban 6.570 trabajadores, muy por debajo de los 9.731 registrados en el mismo mes de 2025.

La fuerte reducción del empleo estuvo acompañada por una caída generalizada de la actividad industrial, aunque algunos sectores mostraron una leve recuperación respecto de mayo.

La industria electrónica fue la más golpeada

La industria electrónica, principal motor económico y laboral de Tierra del Fuego, concentró la mayor pérdida de puestos de trabajo.

Durante junio empleó a 5.039 trabajadores, lo que representa una disminución del 35,7% en comparación con el mismo mes del año pasado.

En cuanto a la producción, el sector fabricó 652.205 unidades, un volumen que significó un crecimiento mensual del 12,1% frente a mayo, aunque todavía se ubicó 43,9% por debajo del registrado en junio de 2025.

Cómo evolucionaron los demás sectores

El informe del IPIEC también reflejó un escenario complejo para el resto de las actividades industriales de la provincia.

Industria confeccionista

Fue uno de los rubros más afectados.

108 trabajadores, un 55,7% menos que un año atrás.

Producción: 124.044 unidades, equivalentes a 46.041 kilos.

Pesca

El sector produjo 155.120 kilos, con fuertes retrocesos tanto en la comparación mensual como anual.

Producción: -47,5% respecto de mayo.

Producción: -45,2% interanual.

Empleo: 205 trabajadores.

Industria plástica

La actividad alcanzó una producción de 164.905 unidades y mantuvo una plantilla de 643 trabajadores, con una leve reducción respecto de meses anteriores.

Industria textil

Aunque registró una recuperación frente a mayo, continúa lejos de los niveles del año pasado.

Producción: 59.177 metros lineales.

Empleo: 194 trabajadores.

Otras industrias

Este conjunto de actividades produjo 29.871 unidades y empleó a 381 trabajadores.

Un semestre marcado por la retracción

Los datos oficiales consolidan el deterioro que experimentó la actividad industrial fueguina durante el primer semestre de 2026.

La pérdida de empleo, sumada a la caída de la producción en la mayoría de los sectores, refleja el impacto que atraviesa uno de los principales polos fabriles del país, especialmente en las actividades vinculadas a la fabricación de productos electrónicos.

Si bien algunos rubros mostraron leves mejoras mensuales, los indicadores interanuales continúan evidenciando una fuerte contracción tanto en la producción como en la generación de empleo.

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