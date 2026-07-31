Atención, conductores: el corte de tránsito en 24 de Septiembre y Maipú continuará hasta el lunes
Resumen para apurados
- La empresa SAT mantendrá el corte de tránsito en 24 de Septiembre y Maipú hasta el lunes por trabajos de reparación en un caño de agua potable en Tucumán.
- Aunque la reparación concluyó, la interrupción sigue activa para permitir el secado del asfalto. Agentes municipales supervisan el acceso a cocheras y frentistas.
- Se estima que la circulación vehicular se normalizará completamente el lunes, una vez que el pavimento esté seco y apto para el tránsito en esa zona del centro.
El tránsito continúa interrumpido en la esquina de 24 de Septiembre y Maipú, donde la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) realiza trabajos para reparar una rotura en un caño de agua potable. Según informaron desde la empresa, la circulación vehicular quedaría restablecida a partir del lunes.
La interrupción también alcanza a la zona de 24 de Septiembre y Buenos Aires, debido a las tareas realizadas en ese sector. Si bien la reparación del conducto ya fue finalizada, todavía resta completar el proceso de secado del asfalto colocado sobre la calzada.
Durante la mañana de este viernes, el movimiento vehicular en la zona se presentó relativamente tranquilo, aunque se mantiene el operativo de control de tránsito. Agentes municipales y efectivos policiales supervisan el sector para ordenar la circulación y evitar inconvenientes.
Por el momento, el paso está restringido para los vehículos. Se permite el ingreso de personas que necesitan acceder a las cocheras y, de manera puntual, el de algunas motocicletas, cuyos conductores deben apagar los motores y continuar a pie por la vereda.
Desde la SAT explicaron que la obra había generado algunas consultas entre los vecinos y conductores, ya que no se observaban trabajadores en el lugar. Sin embargo, aclararon que los trabajos sobre el caño ya habían terminado y que la demora responde al tiempo necesario para que el nuevo material colocado en la calzada seque correctamente.
En principio, la circulación permanecerá interrumpida durante el fin de semana y se prevé que el tránsito vuelva a habilitarse el lunes en 24 de Septiembre y Maipú, una vez que el pavimento se encuentre en condiciones.