La lucha de Agustín Gómez, el voleibolista tucumano que busca recuperar su calidad de vida tras un grave accidente
El joven de 26 años sufrió una lesión medular en 2024. Entre el reclamo judicial a su obra social y el apoyo incondicional de sus compañeros, encabeza una colecta de $ 45 millones para un tratamiento en Córdoba.
Resumen para apurados
- Agustín Gómez, voleibolista tucumano de 26 años, lanzó una colecta de $45 millones para un tratamiento en Córdoba tras sufrir una lesión medular en 2024 y fallas en su obra social.
- El joven quedó paralizado por un accidente automovilístico. Ante la falta de cobertura médica y equipamiento adecuado, su familia interpuso un amparo e inició la campaña solidaria.
- El tratamiento de células madre busca mejorar su calidad de vida y movilidad. Además, su caso visibiliza la falta de accesibilidad y las fallas del sistema de salud en la provincia.
Hasta febrero de 2024, las jornadas de Luis Agustín Gómez no daban tregua. Se levantaba a las ocho de la mañana para abrir las puertas de su comercio, dedicaba las primeras horas de la tarde a cursar la carrera de Abogacía y, al caer la noche, su vida transcurría dentro de una cancha de vóley. En el club Pellegrini alternaba entrenamientos, partidos oficiales y su labor como árbitro en torneos locales. A sus 24 años, la rutina marchaba sobre rieles y los proyectos a largo plazo parecían al alcance de la mano. Sin embargo, un grave accidente automovilístico interrumpió de golpe esa inercia: una lesión medular incompleta a la altura de la vértebra T12 paralizó sus piernas y transformó drásticamente su realidad.
Tras el accidente, Agustín ingresó al centro de rehabilitación neurológica de la Sala Naranja del Hospital del Este. Allí permaneció internado de lunes a viernes, rodeado constantemente por un equipo multidisciplinario de fisiatras, nutricionistas y psicólogos. "Los primeros meses estuve en un pozo. Es muy difícil asimilar que la vida que te imaginabas a los 30 años cambia por completo. Hubo un tiempo en el que no quería salir de mi casa ni ver a nadie, hasta que con la ayuda profesional hice un clic y empecé a aceptar la realidad", recuerda hoy, tras haber cumplido 26 años.
La pelea con el sistema
Esa aceptación no alcanzó para resolver el conflicto con su obra social. Actualmente, Agustín atraviesa una disputa legal debido a la falta de prestaciones esenciales: lleva dos meses sin poder realizar fisioterapia y no cuenta con la cobertura necesaria para traslados ni medicamentos.
Además, la falta de una silla de ruedas adecuada condiciona su día a día. Mide 1,85 metros y se desplaza en una silla que le gestionó un concejal al poco tiempo del accidente, pero que no responde a sus dimensiones corporales, lo que le genera una incomodidad permanente.
Ante este panorama, su familia tuvo que presentar cartas documento y un recurso de amparo judicial para exigir que la prestación médica se cumpla. "En la provincia no está todo preparado para la discapacidad. Si no tenés recursos propios para pagar un transporte privado o no tenés el equipamiento apto, te quedás encerrado", sintetiza.
Frente a las barreras burocráticas, el deporte y la amistad son su red de contención. Agustín sigue ligado al vóley no solo como espectador, sino como delegado encargado de programar partidos y organizar la logística de un equipo amateur. Sus compañeros se aseguran de que las limitaciones de accesibilidad no lo aíslen: cuando las canchas de la provincia presentan escalones o carecen de baños adaptados, sus amigos lo cargan para superar los obstáculos.
Ese vínculo con el vóley tiene también sus matices emocionales. Recientemente, volvió a sentarse en la mesa de control para cumplir el rol de planillero en torneos solidarios. "La primera vez que volví a planillar me emocionó mucho porque me conectaba con mi vida de antes, pero a la vez me pone nostálgico porque lo que de verdad quisiera es estar jugando dentro de la cancha", confiesa sobre ese proceso continuo de adaptación.
La esperanza en Córdoba
En medio de esta lucha, Agustín encontró una alternativa en la clínica IMEB de Río Cuarto, Córdoba, a partir de la experiencia de otros pacientes con lesiones similares. El tratamiento propuesto consiste en la aplicación de células madre orientadas a regenerar las conexiones nerviosas de la médula, al tratarse de una lesión incompleta. Agustín mantiene los pies sobre la tierra respecto a las expectativas médicas: "No es una solución mágica que promete hacerte caminar de un día para el otro. Para personas en mi situación, lograr controlar los esfínteres, recuperar algo de sensibilidad o disminuir los dolores neuropáticos ya es una victoria enorme".
El dolor neuropático representa una de las secuelas más complejas de la paraplejía: genera sensaciones de descargas eléctricas y calambres nocturnos que impiden el descanso. A esto se suman los espasmos y la espasticidad, movimientos involuntarios de las piernas tan intensos que en ocasiones pueden desequilibrar a una persona y tirarla de la silla de ruedas. El tratamiento en Córdoba contempla un protocolo de tres semanas iniciales con medicina hiperbárica, planes nutricionales adaptados e implantes celulares, repetidos en tres etapas.
El costo total del procedimiento asciende a $ 45 millones, una suma inalcanzable para su economía familiar. Por ese motivo, Agustín lanzó una colecta comunitaria que ya superó los $ 8 millones. La respuesta popular cobró impulso tras sus primeras intervenciones en canales de televisión locales: en cuestión de minutos recibió transferencias que van desde montos significativos —como un aporte de $ 300.000 realizado por una jubilada— hasta cientos de colaboraciones de 50, 100 o 1.000 que van sumando a la causa.
"Cada mensaje y cada aporte, por más pequeño que parezca, me acerca a la oportunidad de mejorar mi calidad de vida. Más allá del dinero, saber que la historia sirve para visibilizar lo que vivimos muchas personas con lesión medular me da mucha fuerza para no bajar los brazos", concluye Agustín.
Cómo colaborar
Para sumarse a la campaña solidaria de Agustín Gómez y ayudarlo a cubrir los costos de su tratamiento médico en Córdoba, se pueden realizar transferencias a su cuenta bancaria:
Alias: tratamiento.agustin
Titular: Luis Agustín Gómez
CUIL: 20-42935146-5
Instagram: agustingomez.00
Celular: 381 6 146 984