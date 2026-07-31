La lucha de Agustín Gómez, el voleibolista tucumano que busca recuperar su calidad de vida tras un grave accidente

Hasta febrero de 2024, las jornadas de Luis Agustín Gómez no daban tregua. Se levantaba a las ocho de la mañana para abrir las puertas de su comercio, dedicaba las primeras horas de la tarde a cursar la carrera de Abogacía y, al caer la noche, su vida transcurría dentro de una cancha de vóley. En el club Pellegrini alternaba entrenamientos, partidos oficiales y su labor como árbitro en torneos locales. A sus 24 años, la rutina marchaba sobre rieles y los proyectos a largo plazo parecían al alcance de la mano. Sin embargo, un grave accidente automovilístico interrumpió de golpe esa inercia: una lesión medular incompleta a la altura de la vértebra T12 paralizó sus piernas y transformó drásticamente su realidad.