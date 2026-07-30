Un nene de 3 años recibió un disparo en el cuello con un rifle de aire comprimido: investigan al novio de su abuela
El menor sufrió la fractura de una vértebra cervical y una lesión en un pulmón. El hombre aseguró que estaba limpiando el arma cuando se disparó de manera accidental. Fue imputado por lesiones graves.
Resumen para apurados
- Un nene de 3 años quedó internado en Neuquén tras recibir el miércoles un disparo accidental en el cuello con un rifle de aire comprimido manipulado por la pareja de su abuela.
- El sospechoso alegó que limpiaba el arma cuando se disparó. El niño sufrió fractura de vértebra y lesión pulmonar, pero evoluciona favorablemente tras ser operado.
- El acusado fue imputado por lesiones graves y quedó libre. La Justicia peritará el rifle de 6,5 mm y tomará testimonios para evaluar responsabilidades penales.
Un nene de 3 años permanece internado tras recibir un disparo en el cuello con un rifle de aire comprimido en una vivienda de la localidad neuquina de Plottier. La Justicia investiga al novio de la abuela del menor, quien aseguró que el arma se accionó de forma accidental mientras la estaba limpiando.
El niño sufrió graves lesiones, aunque los médicos confirmaron que el proyectil no alcanzó la médula espinal. El hombre, de 43 años, fue imputado por el delito de lesiones graves y recuperó la libertad mientras continúa la investigación.
Cómo ocurrió el hecho
El episodio ocurrió el miércoles por la tarde en una vivienda del barrio Mudón 2, en Plottier.
La Policía tomó conocimiento del caso alrededor de las 16.30, luego de que el hospital local informara el ingreso de un niño con una grave herida sangrante en la zona del cuello.
El menor fue trasladado de urgencia por dos mujeres y, debido a la gravedad de su estado, fue estabilizado y derivado al Hospital Castro Rendón, en la ciudad de Neuquén.
Qué lesiones sufrió el niño
Tras ser sometido a una compleja cirugía, los médicos lograron extraer el proyectil y comprobaron que el disparo no provocó daños en la médula espinal.
Sin embargo, el balín le ocasionó:
Fractura de una vértebra cervical.
Lesión en uno de los pulmones.
Herida de gravedad en la zona del cuello.
Actualmente, el niño permanece estable y continúa internado bajo observación médica, mientras evoluciona favorablemente.
La versión del acusado
De acuerdo con la primera reconstrucción del hecho, el novio de la abuela del menor estaba limpiando un rifle de aire comprimido cuando el arma se disparó accidentalmente.
El proyectil impactó directamente en el cuello del niño.
Los investigadores confirmaron que el rifle utilizaba munición de plomo calibre 6,5 milímetros, considerada una de las de mayor potencia entre las armas de aire comprimido y capaz de provocar lesiones de extrema gravedad.
La investigación judicial
La causa comenzó en la Fiscalía de Homicidios, encabezada por la fiscal Lorena Juárez y el asistente letrado Maximiliano Jávega.
Durante la noche del miércoles se realizó un allanamiento en la vivienda donde ocurrió el hecho y se secuestró el rifle para realizar los peritajes correspondientes.
Tras confirmarse que el niño evolucionaba favorablemente, la Justicia modificó la calificación del expediente.
El hombre de 43 años quedó imputado por lesiones graves, recuperó la libertad y el caso pasó a la Fiscalía de Actuación General, que continuará con la investigación.
Qué buscan determinar los peritajes
Los investigadores esperan ahora los resultados de las pericias sobre el rifle y las declaraciones de los familiares para reconstruir con precisión cómo ocurrió el disparo y establecer si existió negligencia o alguna otra responsabilidad penal por parte del acusado.