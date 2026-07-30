Detuvieron al cuidador que agredió a dos ancianas en un geriátrico de Mar del Plata
Según se puede observar en las filmaciones, en uno de los episodios el trabajador le propinó un golpe con una cuchara a una de las residentes. Sobre este ataque, fuentes periodísticas locales precisaron que el examen médico constató que la mujer sufrió la rotura de sus piezas dentarias.
Resumen para apurados
- La policía detuvo en Mar del Plata a Nicolás Cichero, un cuidador acusado de agredir físicamente a dos ancianas en un geriátrico tras la difusión de videos del hecho.
- Las grabaciones muestran que golpeó a una residente con una cuchara, rompiéndole los dientes. El geriátrico lo despidió y la provincia dispuso la clausura provisoria del lugar.
- Cichero procesará el juicio por lesiones leves en libertad mientras investigan más ataques. El hogar tiene cinco días para regularizar su habilitación o será cerrado.
Tras la viralización de los videos, que causaron una indignación generalizada, detuvieron al cuidador de 37 años que fue denunciado por agredir a mayores en un geriátrico de Mar del Plata, acusado por el delito de lesiones leves. De todas formas, transitará el proceso legal en libertad. Asimismo, el Ministerio de Salud bonaerense dispuso la clausura provisoria del hogar y otorgó a sus responsables un plazo de cinco días hábiles para iniciar los trámites de regularización.
La detención del enfermero, Nicolás Gastón Cichero, fue ordenada por el fiscal Carlos María Russo, que subroga la UFI N° 7 marplatense, después de que la encargada del geriátrico compartiera las grabaciones de los ataques que sufrieron dos residentes.
Según se puede observar en las filmaciones, en uno de los episodios el trabajador le propinó un golpe con una cuchara a una de las residentes. Sobre este ataque, fuentes periodísticas locales precisaron que el examen médico constató que la mujer sufrió la rotura de sus piezas dentarias.
Además, las agresiones no fueron solo físicas, sino también verbales. Entre las expresiones que habrían quedado registradas se encuentran frases como: “¿Por qué no te morís?”, “Ojito con pegarme porque te rompo la cabeza” y “Dejános de molestar. Moríte de una vez por todas”.
Tras advertir la situación, las autoridades del hogar resolvieron despedirlo y entregaron el material audiovisual para la investigación.
Ante la gravedad del caso, Cichero fue localizado y detenido por personal de la Comisaría 1a de Mar del Plata, para notificarle la imputación en su contra. En la investigación también se trata de determinar si existieron más agresiones dentro del establecimiento.
Por otra parte, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires dispuso la clausura provisoria del geriátrico y le dio a sus responsables un plazo de cinco días hábiles para iniciar los trámites de regularización. En caso de no hacerlo, la medida pasará a ser una clausura definitiva, lo que implicará el traslado de los residentes. Según el acta, el establecimiento tenía vencida la habilitación obligatoria, que debe renovarse cada cinco años.