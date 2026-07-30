Detuvieron al cuidador que agredió a dos ancianas en un geriátrico de Mar del Plata

Tras la viralización de los videos, que causaron una indignación generalizada, detuvieron al cuidador de 37 años que fue denunciado por agredir a mayores en un geriátrico de Mar del Plata, acusado por el delito de lesiones leves. De todas formas, transitará el proceso legal en libertad. Asimismo, el Ministerio de Salud bonaerense dispuso la clausura provisoria del hogar y otorgó a sus responsables un plazo de cinco días hábiles para iniciar los trámites de regularización.