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Cristian Romero quiere irse del Tottenham: la revelación de Roberto De Zerbi sobre el futuro del campeón del mundo

El entrenador del Tottenham confirmó que Cristian "Cuti" Romero le manifestó su deseo de dejar el club en este mercado de pases. Además, elogió su profesionalismo y habló sobre el interés del Inter de Milán.

Cristian Romero desea irse del Tottenham en este mercado de pases.
Cristian Romero desea irse del Tottenham en este mercado de pases.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Roberto De Zerbi confirmó que el defensor argentino Cristian Romero le manifestó su deseo de irse del Tottenham en este mercado para buscar un nuevo desafío.
  • El técnico elogió el profesionalismo del zaguero tras cinco temporadas en los Spurs. Mientras tanto, Inter de Milán ya negocia con la dirigencia inglesa por su pase.
  • La salida del defensor de la Selección Argentina marcará el fin de su ciclo en la Premier League y se perfila un inminente retorno a la Serie A italiana.
Resumen generado con IA

El futuro de Cristian "Cuti" Romero parece estar cada vez más lejos del Tottenham. Roberto De Zerbi, entrenador del conjunto inglés, confirmó que el defensor argentino le expresó su intención de abandonar el club durante el actual mercado de pases, aunque aclaró que nunca intentó convencerlo de cambiar de opinión.

Las declaraciones del técnico despejaron las dudas sobre la situación del campeón del mundo, quien es capitán y uno de los máximos referentes de los Spurs desde su llegada en 2021.

De Zerbi habló del futuro del defensor argentino

El entrenador italiano reveló que mantuvo contacto con Romero durante el Mundial 2026, incluso después de la semifinal entre Argentina e Inglaterra. Sin embargo, explicó que respetó la decisión que el zaguero ya le había comunicado.

"No lo llamé para convencerlo de que se quedara", aseguró De Zerbi, dejando en claro que comprende el deseo del futbolista de afrontar un nuevo desafío.

Además, aprovechó para desmentir los rumores que señalaban una supuesta falta de compromiso del cordobés antes de la Copa del Mundo.

"Estuvo increíble", afirmó sobre el rendimiento del defensor, a quien calificó como un profesional "top" por su comportamiento y respeto hacia el cuerpo técnico.

El entrenador también negó que Romero hubiera querido adelantar su viaje a la Argentina para preparar el Mundial. Según explicó, el defensor sufrió por no poder disputar el último partido de la temporada con el Tottenham.

Inter de Milán aparece como el principal candidato

Mientras el Tottenham asume que podría perder a su capitán, el Inter de Milán es el club que más avanzó para incorporarlo. El director deportivo del conjunto italiano, Piero Ausilio, confirmó que ya existen conversaciones con el representante del jugador y con la dirigencia inglesa.

Si la transferencia se concreta, Romero cerrará un ciclo de cinco temporadas en el club londinense, donde disputó 156 partidos y conquistó la Europa League 2025, consolidándose como uno de los mejores defensores de la Premier League.

Ahora, con la confirmación de De Zerbi sobre su deseo de salir, todo indica que el futuro del "Cuti" estará lejos de Londres y que la Serie A aparece como el destino con mayores posibilidades.

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