La estafa del espejo roto: cómo un papel en el parabrisas puede vaciar tu cuenta bancaria

Consecuencias

En algunos casos reportados, los estafadores llegaron a sacar préstamos a nombre de la víctima y transferir el dinero a otras cuentas en cuestión de minutos. Esta modalidad combina un hecho cotidiano, como encontrar el auto dañado, con técnicas de ingeniería social: los estafadores apuestan a que la preocupación por el daño haga bajar la guardia de la víctima y acelere el contacto sin verificar nada.