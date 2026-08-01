La estafa del espejo roto: cómo un papel en el parabrisas puede vaciar tu cuenta bancaria

Resumen para apurados
- Delincuentes aplican una nueva modalidad de estafa virtual a conductores en Argentina al romper espejos de autos para robar datos bancarios mediante notas falsas.
- Los estafadores dejan una nota en el auto dañado; al llamar, envían un enlace falso de WhatsApp para sustraer dinero y tramitar préstamos a nombre del afectado.
- Expertos sugieren verificar siniestros solo por canales oficiales, activar autenticación en dos pasos y no ingresar a enlaces desconocidos para evitar pérdidas.
La modalidad de estafa virtual vuelve a preocupar a los conductores en Argentina. Todo comienza con algo que parece un simple accidente de tránsito: el auto aparece con el espejo retrovisor roto y una nota en el parabrisas. En el papel, el supuesto responsable del daño pide disculpas, asegura tener seguro y deja un número de teléfono para “solucionar” el inconveniente. Ahí empieza el verdadero problema.
Cuando la víctima llama al número de la nota, del otro lado se muestran dispuestos a hacerse cargo de los gastos de reparación. Para avanzar con el trámite, envían un enlace por WhatsApp que, según dicen, pertenece a una supuesta compañía de seguros.
Sin embargo, ese link no tiene ninguna relación con una aseguradora real: dirige a una página falsa diseñada para robar información personal y bancaria.
Consecuencias
En algunos casos reportados, los estafadores llegaron a sacar préstamos a nombre de la víctima y transferir el dinero a otras cuentas en cuestión de minutos. Esta modalidad combina un hecho cotidiano, como encontrar el auto dañado, con técnicas de ingeniería social: los estafadores apuestan a que la preocupación por el daño haga bajar la guardia de la víctima y acelere el contacto sin verificar nada.
Por eso, especialistas en ciberseguridad recomiendan sospechar de cualquier situación que exija resolver un trámite con urgencia, sobre todo cuando de por medio aparece un enlace enviado por un desconocido en Argentina. Ante un espejo roto o cualquier daño inexplicable en el auto, lo primero es no llamar al número que figura en la nota ni hacer clic en ningún enlace recibido por WhatsApp.
Para iniciar un reclamo por un choque real, lo correcto es comunicarse directamente con la compañía de seguros a través de sus canales oficiales, nunca por un contacto que aparece en un papel.
También conviene activar la autenticación en dos pasos en WhatsApp y en las aplicaciones bancarias, además de no compartir códigos de verificación con nadie.
¿Qué pasa si se cae?
Si el ingreso a un sitio sospechoso se produjo, hay que actuar rápido. Los pasos a seguir son:
- Comunicarse con el banco por los canales oficiales para bloquear tarjetas o cuentas.
- Cambiar todas las contraseñas potencialmente comprometidas.
- Cerrar las sesiones abiertas en otros dispositivos.
- Revisar los movimientos bancarios para detectar operaciones desconocidas.
- Hacer la denuncia correspondiente ante la comisaría más cercana o el 911.
En conclusión, ante cualquier daño inesperado en el vehículo, la clave es desconfiar de contactos y enlaces que no provengan de canales oficiales, y así evitar que un simple espejo roto termine vaciando una cuenta bancaria.