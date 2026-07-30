Qué es de la vida de Martín Ortega, el hijo mayor de "Palito Ortega", tras haber estado internado casi un año

Martín Ortega, el hijo mayor de Ramón "Palito" Ortega y Evangelina Salazar, volvió a mostrarse públicamente luego de haber permanecido casi un año internado en un centro especializado para tratar problemas de salud mental y adicciones. Alejado históricamente de la exposición mediática, el fotógrafo y asesor artístico compartió un mensaje en sus redes sociales en el que habló por primera vez sobre el difícil proceso que atravesó.