Qué es de la vida de Martín Ortega, el hijo mayor de "Palito Ortega", tras haber estado internado casi un año

Resumen para apurados
- Martín Ortega, hijo de Palito Ortega, reapareció en redes sociales tras completar 12 meses de internación en Argentina para tratar sus adicciones y salud mental.
- En abril de 2025 sufrió una crisis que derivó en una internación ordenada por la Justicia. Históricamente prefirió el perfil bajo como fotógrafo y asesor artístico.
- Hoy retoma gradualmente su labor audiovisual junto a su familia, proyectando un mensaje de esperanza y visibilización sobre la recuperación de las adicciones.
Martín Ortega, el hijo mayor de Ramón "Palito" Ortega y Evangelina Salazar, volvió a mostrarse públicamente luego de haber permanecido casi un año internado en un centro especializado para tratar problemas de salud mental y adicciones. Alejado históricamente de la exposición mediática, el fotógrafo y asesor artístico compartió un mensaje en sus redes sociales en el que habló por primera vez sobre el difícil proceso que atravesó.
Su reaparición despertó el interés de quienes siguieron de cerca la evolución de su estado de salud y se preguntan qué es de su vida en la actualidad.
Quién es Martín Ortega
Nacido en 1969, Martín Ortega es el primogénito de Palito Ortega y Evangelina Salazar y el hermano mayor de Julieta, Sebastián, Emanuel, Luis y Rosario Ortega.
A diferencia del resto de su familia, siempre eligió mantenerse lejos de las cámaras. Sin embargo, desarrolló una extensa carrera detrás de escena, principalmente como fotógrafo, asesor artístico y supervisor musical.
Durante años trabajó en Underground, la productora fundada por su hermano Sebastián Ortega, donde participó en distintos proyectos audiovisuales aportando su mirada creativa.
Aunque mantiene un perfil muy reservado, suele compartir en sus redes sociales imágenes vinculadas a la fotografía, la música y el arte.
La internación que conmocionó al espectáculo
En abril de 2025, Martín Ortega quedó en el centro de la atención mediática tras sufrir una grave crisis de salud.
Según trascendió en ese momento, debió ser asistido por personal del SAME y, posteriormente, la Justicia ordenó una internación involuntaria para garantizar su tratamiento.
El cuadro estaba relacionado con problemas de salud mental y adicciones, por lo que permaneció internado durante casi doce meses en una clínica especializada, acompañado permanentemente por su familia.
El mensaje con el que confirmó su recuperación
Tras completar el tratamiento, Martín Ortega reapareció en su cuenta oficial de Instagram con un emotivo mensaje en el que habló abiertamente sobre el proceso que vivió.
"Durante mucho tiempo estuve luchando con una adicción que en el 2025 llegó a un punto crítico en el que tuve que ir a rehabilitación, donde estuve casi 12 meses", expresó.
También agradeció el apoyo recibido durante ese período y dejó un mensaje para quienes atraviesan situaciones similares.
"Para los que estén pasando por una situación similar, quiero decirles que hay una forma de salir de las adicciones, que tomen la decisión o que se dejen ayudar. Se puede", escribió.
Sus palabras fueron ampliamente respaldadas por seguidores y figuras del ambiente artístico.
Cómo es hoy la vida de Martín Ortega
En 2026, Martín Ortega atraviesa una etapa mucho más estable. Aunque continúa manteniendo el bajo perfil que siempre lo caracterizó, volvió a compartir imágenes junto a sus padres, sus hermanos y amigos cercanos.
También retomó de manera gradual sus actividades vinculadas al mundo audiovisual y a la fotografía, una de sus grandes pasiones.
Las publicaciones recientes muestran a un Martín enfocado en su recuperación, rodeado del apoyo de su familia y disfrutando de momentos cotidianos, la naturaleza y el trabajo creativo.
Su reaparición fue celebrada por seguidores del clan Ortega, que acompañaron de cerca el proceso de recuperación del hijo mayor de Palito Ortega y destacaron el mensaje de esperanza que compartió para otras personas que enfrentan problemas de adicciones y salud mental.